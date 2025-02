Bayern busca empate com Celtic no fim e vai às oitavas da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique recebeu o Celtic na Allianz Arena e empatou por 1 a 1. Os visitantes marcaram com Nicolas Kuhn, enquanro Alphonso Davies deixou tudo igual, já no fim do jogo.

Com o resultado, a equipe comandada por Vincent Kompany avançou às oitavas de final da competição, já que superou o adversário no placar agregado. O duelo de ida, realizado na Escócia, terminou 2 a 1 para o time alemão. Agora, os Bávaros aguardam o sorteio para saber se irá encarar Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid. O Celtic, por sua vez, se despede da Champions.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Bayern (@fcbayern)

O Celtic surpreendeu e marcou aos 18 minutos do segundo tempo, com Nicolas Kuhn. O atleta recebeu de Daizen Maeda, aproveitou a falha da defesa do Bayern e venceu o goleiro Neuer com uma finalização firme.

Aos 48, Davies aproveitou o vacilo do zagueiro do Celtic, impediu que ele desse um chutão e desviou para as redes.