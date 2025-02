Bahia vive "grande expectativa" para estreia na Libertadores, afirma Nestor

O Bahia volta a jogar a Libertadores depois de 35 anos em 2025. Nesta terça-feira, na Bolívia, a equipe brasileira irá enfrentar o The Strongest. A bola rola no gramado do Estádio Hernando Siles a partir das 21h30 (de Brasília), pela fase preliminar do campeonato.

Do atual elenco do Bahia, Everton Ribeiro, Erick e Nestor são os jogadores mais acostumados a jogar pela competição. O ex-flamenguista de 35 anos vai para sua 8ª Copa Libertadores, enquanto o volante ex-Athletico disputa o torneio pela 5ª vez, já Nestor irá atuar em sua terceira Copa Libertadores.

"A Libertadores é muito especial e o clube vive uma grande expectativa. Foram feitos investimentos importantes e a base foi mantida. A ansiedade é boa, estamos todos confiantes em fazer uma grande competição depois de tanto tempo", revelou Nestor.

O time de Salvador irá enfrentar uma altitude de 3.600 metros em La Paz. O palco da partida é um dos estádios mais altos do mundo.

"Sabemos que as condições não são as melhores, tanto na parte física como no tempo de bola. Mas a preparação que o clube vem fazendo é a melhor possível para diminuir essa diferença. Temos que fazer um bom jogo e trazer a classificação para Salvador", disse o ex-São Paulo.

A partida de volta do confronto está marcada para a próxima terça, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova. O clube que avançar irá enfrentar o Nublense do Chile, ou o Boston River, do Uruguai.