ATP 250 e 500, Masters 1000 e Grand Slam: entenda cada torneio de tênis

João Fonseca venceu o argentino Francisco Cerúndolo neste domingo (16) e conquistou o título do ATP 250 de Buenos Aires. Foi o primeiro troféu do brasileiro de 18 anos no circuito profissional de tênis organizado pela ATP (Associação de Tenistas Profissionais).

Os torneios da ATP são divididos em Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger Tour e Future. A diferença entre eles é a pontuação (e valor de premiação) que o tenista recebe de acordo com o seu desempenho na competição.

Grand Slam

Os Grand Slams são os torneios mais importantes do calendário do tênis e os que mais oferecem pontos aos jogadores. São quatro eventos disputados por ano: Australian Open (ou Aberto da Austrália), Roland Garros, Wimbledon e US Open (ou Aberto dos Estados Unidos).

128 jogadores disputam a chave principal da competição, que é obrigatória para todos os tenistas classificados, a não ser que sejam confirmados problemas pessoais ou de lesão. O mesmo ocorre no Masters 1000.

Campeão: 2.000 pontos

Vice: 1.300 pontos

Semifinais: 800 pontos

Quartas de final: 400 pontos

Oitavas de final: 200 pontos

Masters 1000

São os torneios de maior prestígio após os Grand Slams. O campeão soma 1.000 pontos e há nove eventos ao ano: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Xangai e Paris, além de Monte Carlo, o único que não é obrigatório aos tenistas.

A quantidade de tenistas varia de torneio para torneio:

Indian Wells, Miami Open, Madrid, Roma e Xangai - 96 classificados

Monte Carlo, Canadá, Cincinnati e Paris - 56 classificados

Campeão: 1.000 pontos

Vice: 650 pontos

Semifinais: 800 pontos

Quartas de final: 400 pontos

Oitavas de final: 200 pontos

ATP 500

Um escalão abaixo do Masters 1000, o ATP 500 oferece, como o próprio nome já diz, 500 pontos ao grande campeão. Não é obrigatório e depende da inscrição dos jogadores que desejam disputar o torneio — o mesmo ocorre no ATP 250.

Campeão: 500 pontos

Vice: 330 pontos

Semifinais: 200 pontos

Quartas de final: 100 pontos

Oitavas de final: 50 pontos

ATP 250

Torneio vencido por João Fonseca em Buenos Aires, dá 250 pontos ao tenista vencedor.

Campeão: 250 pontos

Vice: 165 pontos

Semifinais: 100 pontos

Quartas de final: 50 pontos

Oitavas de final: 25 pontos

ATP Finals

É o torneio que fecha o ano e reúne os oito mais bem colocados tenistas da temporada. O campeão pode somar até 1.500 se vencer de forma invicta.

500 por vitória na final

400 pontos por vitória na semifinal

200 por cada vitória na fase de grupos

Challenger Tour e Future

São categorias inferiores do tênis. Os torneios oferecem menos pontos, mas são importantes para tenistas em começo de carreira ou até mesmo quem está se recuperando de lesão.

João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires em 2025 Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Como funciona o ranking da ATP

O ranking da ATP é calculado de acordo com os pontos obtidos no circuito nas últimas 52 semanas (um ano). O seu objetivo, além da classificação em si, é definir quais jogadores têm direito a disputar quais campeonatos e quais serão os cabeças de chave em cada um deles.

No geral, o ranking dos principais tenistas do mundo é formado pela soma dos resultados de 19 competições por ano, sendo obrigatoriamente quatro Grand Slams e oito Masters 1000, além de sete torneios como ATP 500 ou ATP 250.

Os pontos são somados semanalmente, todas as segundas-feiras, de acordo com o desempenho dos tenistas na semana anterior, e, a cada 52 semanas, os pontos são zerados.

Exemplo: vamos supor que um tenista seja campeão do Masters 1000 de Indian Wells. Ele somará 1.000 pontos no ranking e, no ano seguinte, quando voltar a disputar o mesmo torneio, tentará defender o título deste, ou seja, manter os pontos conquistados no ano anterior. Se ele voltar a ser campeão, manterá os 1.000 pontos. Caso seja vice, somará "apenas" 650 e perderá 350.

Ranking anual

Além do ranking geral, citado acima, existe a corrida pelo ranking anual, ou da temporada. Ele é zerado a cada ano e ajuda a definir os oito atletas que disputarão o ATP Finals no fim do ano.