Atlético-MG e Vasco abrem a Copa do Brasil, competição com recorde de prêmios

A Copa do Brasil começa nesta terça-feira com apenas dois jogos, que terão as presenças de dois clubes tradicionais e que já foram campeões em pelo menos uma das 37 edições da competição: Atlético-MG e Vasco. Nesta primeira semana estão previstos dois jogos terça, dez na quarta e dois na quinta-feira.

Para manter a fama de torneio de maior premiação do Brasil, a CBF estipulou um aumento de 5% em relação ao valor do ano passado. Desta forma, o campeão pode receber até R$ 101 milhões, dependendo das fases que participar. O Flamengo, campeão de 2024, arrecadou R$ 93 milhões. Na primeira fase, os times da Série A vão receber R$ 1.543.500,00, os da Série B R$ 1.378.125,00 e os demais R$ 830 mil.

Com a mudança do regulamento, a partir desta edição, os visitantes não têm mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Portanto, em caso de igualdade, a definição do classificado passará por uma disputa de pênaltis.

Bicampeão - 2014 e 2021 - o Atlético-MG vai até Tocantins, onde medirá forças com o Tocantinópolis, vice-campeão estadual de 2024 e que participa do torneio pela sexta vez. O jogo será disputado no estádio João Ribeiro, às 18h (horário de Brasília).

O Atlético interrompe a semifinal estadual para iniciar sua caminhada rumo ao tricampeonato. No final se semana venceu por 2 a 0 o Tombense e agora pode perder o segundo jogo por até um gol de diferença para ir à final, contra os rivais Cruzeiro ou América-MG.

Por isso, o técnico Cuca pode até poupar alguns jogadores. Palácios e Júnior Santos estão machucados e o volante Otávio foi negociado com o Fluminense. Mas os novos reforços devem ser relacionados: o lateral Caio Paulista e o atacante Rony, ambos ex-Palmeiras.

Mais tarde, às 21h30 (horário de Brasília), é a vez do Vasco entrar em campo. Campeão em 2011, o time carioca vai ao Mato-Grosso visitar o União Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes. O adversário entre no torneio pela 11ª vez.

O Vasco vai decidir no outro fim de semana a sua vaga na semifinal da Taça Guanabara diante do Botafogo. No momento o cruzmaltino é quarto colocado com 14 pontos, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o líder Flamengo.

Para evitar surpresas, o técnico Fábio Carille deve escalar o que tem de melhor. A novidade pode ser o jovem atacante Rayan, que está de volta ao clube após o título do Sul-Americano sub-20 na Venezuela com a seleção brasileira.

Preservado no clássico contra o Flamengo, o volante Jair também está de volta. Assim como o zagueiro Lucas Freitas, que vinha sendo tratado como dúvida. Por outro lado, o zagueiro Lucas Oliveira e o meia Maxime Domínguez seguem fora.

MODO DE DISPUTA

Nesta etapa inicial, 80 times brigam pela classificação em 40 confrontos disputados em jogo único, com mando de campo pertencente ao time em posicionamento inferior ao adversário no Ranking Nacional de Clubes.

Dos 92 participantes, 12 ingressarão diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. O Paysandu, campeão da Copa Verde e o CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste, cujo campeão, o Fortaleza, está na Libertadores.

Outros dez times estão qualificados pelas competições sul-americanas: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEMANA:

terça-feira

18h

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

21h30

União Rondonópolis-MT x Vasco da Gama-RJ

quarta-feira

15h30

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

19h

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

19h30

Boavista-RJ x CSA-AL

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

20h

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Sergipe-SE x Ceará-CE

20h30

Trem-AP x Brusque-SC

21h

Independência-AC x Manaus-AM

21h30

ASA-AL x Atlético-GO

quinta-feira

20h

Rio Branco-ES x Amazonas-AM

21h0

Olaria-RJ x ABC-RN