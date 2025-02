Atalanta perde do Brugge e é eliminada dos playoffs da Liga dos Campeões

A Atalanta perdeu do Brugge por 3 a 1 nesta terça-feira, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, no Gewiss Stadium. Os gols do triunfo foram marcados por Talbi (duas vezes) e Jutgla, enquanto Lookman descontou para os mandantes.

Com o resultado, a equipe italiana está eliminada da competição, já que perdeu a partida de ida por 2 a 1. Do outro lado, o Brugge aguarda o sorteio, que acontece nesta sexta-feira, para saber se encara Lille ou Aston Villa nas oitavas de final.

A Atalanta volta a campo neste domingo, contra o Empoli, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília), no Stadio Carlo Castellani. No mesmo dia, às 9h30, o Brugge enfrenta o Standard Liege, no Jan Breydel Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Belga.

O jogo

Os mandantes inauguraram o placar com dois minutos de partida. Talbi recebeu na entrada da área e chutou cruzado para o fundo das redes.

Já aos 26, Jasari fez bela jogada pelo lado esquerdo e rolou para Jutgla, que chutou para defesa do goleiro Carnesecchi. No rebote, Talbi aproveitou a chance e marcou o seu segundo tento do jogo.

O Brugge chegou ao seu terceiro gol aos 47 minutos. Tzolis arrancou pela esquerda e tocou para Jutgla, que dominou e soltou uma bomba no canto direito do goleiro.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, a Atalanta conseguiu descontar com Lookman. O camisa 11 recebeu passe de Zappacosta e desviou para a meta.

Aos 41 minutos, o italo-brasileiro Rafael Tolói foi para cima de De Cuyper e deu um empurrão no jogador belga. O zagueiro foi expulso e a Atalanta ficou com um a menos.