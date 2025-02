Allan celebra chances no Palmeiras e cita necessidade de vencer o Botafogo-SP: "Importantíssimo"

O meio-campista Allan é um dos jogadores que mais atuaram pelo Palmeiras até o momento, no Campeonato Paulista. O jogador, que foi promovido ao profissional no início desta temporada, comentou sobre as chances recebidas com Abel Ferreira e projetou o duelo decisivo que o Verdão tem pela frente.

"Está sendo um início de ano muito bom na questão individual, principalmente pelas oportunidades que o professor Abel vem me dando. Venho trabalhando muito nos treinos para manter isso, o grupo me abraçou muito. Espero que eu possa aproveitar cada vez mais essas oportunidades", disse.

"Essa questão da versatilidade eu venho trabalhando há bastante tempo no sub-20. O professor Lucas (Andrade) vinha me colocando em muitas posições, me adaptando bem para chegar ao profissional e, graças a Deus, as oportunidades que venho tendo eu tenho aproveitado bem", seguiu.

Allan disputou oito dos dez jogos do Palmeiras até o momento, sendo. Assim, está entre os jogadores que mais estiveram em campo neste ano, ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Thalys, Richard Ríos, Murilo, Estêvão, Mauricio, Raphael Veiga e Facundo Torres.

O Palmeiras entra em campo pressionado nesta quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, a partir das 19h30 (de Brasília). A equipe tenta uma vaga nas quartas de final do Paulista e precisa da vitória. No momento, está no terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos, dois atrás da Ponte Preta. Allan ressaltou a relevância do jogo.

"Será um jogo bastante decisivo e sabemos da importância. Contamos muito com os nossos torcedores palmeirenses no Allianz Parque para que a gente possa fazer um belo jogo e trazer esses três pontos, que são importantíssimos para nós", disse.