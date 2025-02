Adversário de João Fonseca queria jogar futebol e estava 'na seca' até 2025

O fenômeno João Fonseca estreia nesta terça (18) no Rio Open diante do francês Alexandre Muller, que estava "na seca" até este ano antes de conquistar sua primeira taça em mais de dez temporadas no circuito da ATP.

Quem é o adversário de Fonseca

Muller tem 28 anos e é o atual número 60 do mundo. Ele chega para o torneio no Rio caindo duas posições na última atualização do ranking internacional, mas segue como o 5º melhor tenista da França, atrás de Ugo Humbert (#14), Arthur Fils (#19), Giovanni Perricard (#30) e Gael Monfils (#38).

O francês conquistou seu primeiro e único título na carreira há menos de dois meses, mas não voltou a vencer partidas desde então. Muller foi campeão do ATP 250 de Hong Kong, levantando o primeiro troféu do ano e pulando para a 56ª posição no ranking, a sua mais alta na história. Foi a segunda final de torneio do circuito que disputou, tendo sido anteriormente vice em Marrakech, em 2023.

Alexandre Muller jogou com patrocínio da OnlyFans em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/alex2mumu

O rival de Fonseca queria ser jogador de futebol antes de ter optado pelo tênis. Muller, inclusive, diz que era melhor com a bola no pé do que com a raquete na mão, de acordo com o site da ATP. Atualmente, gosta de jogar golfe como hobby.

Alexandre Muller comemora com torcida após vencer o ATP Hong Kong Imagem: Divulgação/ATP

O francês é torcedor do Olympique de Marselha e tem Cristiano Ronaldo como ídolo. Já a sua referência no tênis é Roger Federer.

Muller também disputou o ATP de Buenos Aires, mas foi eliminado na primeira rodada por Laslo Djere, vítima de João Fonseca na semifinal. O sérvio bateu o francês por 2 sets a 0, com duplo 6-3. Antes, o atual nº 60 foi superado por Felipe Meligeni Alves na estreia do Challenger de Rosario e caiu para o português Nuno Borges no Australian Open.

A maior vitória da carreira do francês foi diante de Andrey Rublev, que também foi derrotado por Fonseca. Muller desbancou o russo, que era o 6º do ranking, no Masters 1000 de Roma, em maio do ano passado.