Zverev prevê aumento de popularidade do tênis no Brasil com João Fonseca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Principal atração internacional do Rio Open 2025, o tenista alemão Alexander Zverev acredita que o sucesso de João Fonseca irá aumentar a popularidade do tênis no Brasil após o hiato no país pós-Guga Kuerten.

O que aconteceu

Zverev foi recebido pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na manhã desta segunda-feira (17). Na ocasião, o atual número 2 do ranking mundial também destacou a paixão do povo brasileiro por esportes em geral.

Em termos do evento, fico muito contente em ver uma população muito apaixonada por esportes em geral. Infelizmente, no Brasil, só há um torneio de tênis por ano (a nível ATP). Então, acho que todo mundo está sempre muito animado por aquela semana. Eu, definitivamente, posso ver isso antes mesmo de jogar. E é ótimo ver muitas crianças por aí também. Então, isso significa que o tênis também vai crescer no Brasil. Acho que agora, com o João Fonseca, que está jogando um ótimo tênis, a popularidade do esporte também vai aumentar ainda mais

Alexander Zverev

Zverev brinca com brasileiro: 'Não lembro de BH ter praias tão belas'

Zverev esteve no Palácio Laranjeiras na companhia dos tenistas brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos. O alemão tem uma relação de proximidade com Melo e brincou com o amigo, que é mineiro e natural de Belo Horizonte.

Marcelo é um querido amigo, gosta muito de mim. Na verdade, quando a gente conversa, ele costuma dizer que a cidade mais linda do Brasil é Belo Horizonte. Eu discordo, não lembro de encontrar praias tão belas em Belo Horizonte (risos). Mas sim, quando estamos juntos conversamos de outros assuntos, brincamos um com o outro

Zverev sobre a amizade com Marcelo Melo

O tenista alemão ressaltou seu encantamento com o Rio de Janeiro. O número 2 do ranking também destacou a hospitalidade do povo carioca:

Tudo é ótimo. Acho que as pessoas são extremamente acolhedoras. Elas realmente adoram ter o torneio de tênis aqui. Todo mundo está animado e essa é a melhor coisa para um jogador de tênis. A excitação, as pessoas realmente gostam de ver os atletas de tênis. Espero que seja uma ótima semana. É minha segunda vez aqui no Rio de Janeiro e o Brasil é um lugar fantástico, muito bonito, o Rio de Janeiro também. Vimos a praia fantástica. É um lugar também de muito esporte, muita alegria, estamos sendo muito bem recebidos e empolgados pelo que vem pela frente

Alexander Zverev

Zverev fará sua estreia no Rio Open nesta quarta-feira (18). Ele encara o chinês Yunchaokete Bu.