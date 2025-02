Valter Walker oferece ajuda a Johnny para sair da má fase: "Quero voltar a treinar com meu irmão"

Em um passado não tão distante, Valter Walker era universalmente conhecido como o irmão mais novo de Johnny Walker. Ainda que não seja tão famoso como o meio-pesado (93 kg), que compete no UFC entre os melhores do mundo há mais tempo, o gigante do peso-pesado parece estar no caminho para 'sair da sombra' do irmão - movimento apoiado especialmente na sua ascensão e pela queda do mais velho do clã no Ultimate. Mas, ao que tudo indica, 'The Clean Monster' não se importa em dividir as atenções com o outro atleta da família e traça como meta conseguir fazer com que os dois caminhem juntos para o topo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, logo após seu triunfo por finalização sobre Don'Tale Mayes no UFC Vegas 102, Valter se colocou à disposição de Johnny - que esteve no seu corner na luta de sábado (15) - para ajudá-lo a espantar a má fase e voltar ao caminho das vitórias. Para isso, o mais jovem dos irmãos Walker torce para que os dois possam reeditar a parceria entre eles também nos treinos, para que ambos consigam evoluir.

Vale lembrar que os cariocas moram e se preparam para seus combates em países diferentes. Enquanto Valter reside há muitos anos na Rússia, onde inclusive constituiu família, Johnny encerrou recentemente uma longa passagem pela Irlanda, país no qual treinou durante muito tempo sob o comando de John Kavanagh, líder da equipe 'SBG Ireland', e agora se estabeleceu em Las Vegas (EUA).

"Eu quero voltar a treinar com meu irmão, eu canto essa pedra para ele direto. Quero voltar a treinar com ele, quero levar ele para a Rússia. Agora eu peguei o visto (para os EUA) por mais tempo, quero vir para cá ajudar ele a treinar, melhorar meu striking com o Johnny. Quero que o Johnny melhore o wrestling dele, porque nas últimas lutas ele não teve grandes resultados, está tomando nocaute, acho que o melhor caminho para você parar de tomar nocaute é botar para baixo - de baixo vai ser difícil o cara te nocautear. Então, quero ajudar meu irmão igual ele me ajudou a minha vida toda", declarou Valter.

Via de mão dupla

O desejo de retomar os treinos com o irmão mais velho não vem apenas da intenção de ajudar Johnny a voltar para o caminho das vitórias na carreira. Especialista na luta agarrada, Valter enxerga no retorno da convivência mais próxima na academia com o meio-pesado do UFC a chance de evoluir na trocação - área onde Johnny tem mais facilidade e poderia auxiliá-lo.

"O shape vai ficar melhor que esse aqui, eu sinto que posso meter um shape melhor que esse, ficar mais trincado, e eu vou meter. Vocês vão ver na minha próxima luta, eu vou vir mais trincado, mais bolado. Vou melhorar meu striking. Vou treinar com meu irmão muay thai, kickboxing, boxe. O wrestling nem sei se eu tenho que treinar mais. Acho que eu vou parar até de treinar wrestling porque está f***", brincou Valter.

Aos 27 anos de idade e com um cartel de 13 vitórias - nove delas pela via rápida - e apenas uma derrota no MMA profissional, Valter Walker surge como uma das esperanças do Brasil na divisão dos pesos-pesados. Mais do que os bons números na carreira e a boa fase vivida no octógono do Ultimate recentemente, o gigante carioca, de quase 2 metros de altura, possui no estilo de luta baseado no grappling um diferencial diante dos rivais de divisão, que, em sua maioria, tendem a dar preferência à luta em pé. Resta saber se a habilidade do carioca no wrestling e no jiu-jitsu será suficiente para levá-lo ao topo da categoria.