União Rondonópolis x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, o União Rondonópolis encara o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade. A equipe do Mato Grosso vendeu o mando do campo. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Vasco não chega num bom momento para o confronto, após a derrota para o rival Flamengo no último sábado e uma sequência de quatro partidas sem vitórias. Os comandados de Fábio Carille, atualmente na quarta posição do Carioca, estão ameaçados de ficar de fora das semifinais do Estadual. A decisão da vaga será no próximo domingo, diante do Botafogo, em São Januário.

Carille deve fazer apenas ajustes pontuais na equipe que entrará em campo em Cariacica. O meia Paulinho, que retornou de lesão e entrou no segundo tempo contra o Flamengo, deve ganhar a vaga do volante Hugo Moura entre os titulares. Já Philippe Coutinho, que esteve em campo durante os 90 minutos do clássico, pode iniciar a partida no banco e dar oportunidade para Dimitri Payet.

Preparação encerrada para a estreia na Copa do Brasil ??#VascoDaGama pic.twitter.com/93t0N1FWV0 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 17, 2025

Do outro lado, o União Rondonópolis vem de um empate diante do Cuiabá pelo Estadual e aparece em quinto lugar na tabela. A equipe de Leandro Sena, que vem de três jogos sem vencer, está garantida nas quartas de final do Estadual com uma rodada de antecedência.

Para 2025, as regras da Copa do Brasil mudaram. As duas primeiras fases continuam sendo decididas em jogo único, mas a equipe visitante não terá mais a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar nos 90 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis. A equipe que triunfar em Cariacica enfrenta o vencedor do confronto entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu na próxima fase.

FICHA TÉCNICA:



UNIÃO RONDONÓPOLIS x VASCO DA GAMA

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 18 de fevereiro de 2025



Hora: 21h30



Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)



Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

UNIÃO RONDONÓPOLIS: Fernando Nunes, Arthur Amorim, Bennê, Márcio e Carlão; Iury, Ikson e Nathan; Gabriel Bigode, Gionnotti e Vitinho



Técnico: Leandro Sena

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Puma Rodriguez, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Paulinho, Philippe Coutinho e Zuccarello; Vegetti



Técnico: Fábio Carille