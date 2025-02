Título inédito pode 'atrapalhar' Fonseca em volta a torneio que o projetou

Do UOL, em São Paulo

O título conquistado por João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, no último domingo (16), foi o primeiro expressivo da joia brasileira, mas pode "atrapalhá-lo" no retorno à competição que o projetou.

De volta para casa

João Fonseca vai disputar o Rio Open. A estreia na competição ocorre na próxima terça-feira (18), contra o francês Alexander Müller.

João, que nasceu no Rio, terá pouco tempo de descanso e chega mais desgastado. Ele, inclusive, precisou de atendimento médico durante a semifinal de Buenos Aires, contra Laslo Djere, por dores na região lombar e no abdômen.

O Rio Open foi o torneio que projetou João Fonseca ao cenário mundial. Em sua primeira aparição em uma chave de simples na ATP, o brasileiro chegou às quartas de final com bom desempenho. Ele derrotou o francês Arthur Fils na primeira fase, e o chileno Cristian Garín nas oitavas de final. A derrota veio para o argentino Mariano Navone, nas quartas.

João Fonseca conseguiu feitos importantes desde o último Rio Open. Além de disputar fases classificatórias de Grand Slams e outras chaves de simples de ATP, ele conquistou o título do ATP 250 de Buenos Aires e o Next Gen Finals, competição disputada pelos oito melhores tenistas abaixo dos 20 anos em 2024.

João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires em 2025 Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Novas marcas na carreira

A campanha do título em Buenos Aires garantiu duas novas marcas na carreira de João Fonseca: melhor brasileiro no ranking e tenista brasileiro mais jovem a ganhar um título de ATP.

João Fonseca chegou à 68ª colocação no ranking da ATP. Ele ultrapassou Thiago Wild, que era o melhor brasileiro, mas que caiu nas quartas de final em Buenos Aires.

Ele também superou Wild como o brasileiro mais jovem a vencer um torneio de ATP. Thiago conquistou o ATP de Santiago aos 19 anos, em 2020. João, com 18, venceu em Buenos Aires.