Titulares no clássico são liberados, mas restante do elenco do São Paulo treina no CT

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após o empate sem gols com o Palmeiras, no último domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A primeira atividade da semana não contou com o elenco completou. Os titulares no Choque-Rei foram liberados e se reapresentarão somente nesta terça-feira. Já o restante do elenco trabalhou sob o comando do técnico Luis Zubeldía.

Para completar a atividade, alguns meninos do sub-17 do São Paulo estiveram no CT da Barra Funda. A prática tem sido rotineira quando o elenco tricolor é dividido, geralmente no dia seguinte das partidas.

Classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo deverá entrar em campo na próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 21h35 (de Brasília), com um time alternativo, já que Zubeldía vem utilizando os principais nomes do plantel há três rodadas consecutivas.

Lucas e Oscar, porém, têm boas chances de figurarem como titulares na próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, já que começaram no banco de reservas contra o Palmeiras pelo grande desgaste acumulado nas últimas partidas.

O São Paulo ainda fará mais um treinamento, nesta terça-feira, com todo o elenco à disposição, antes de encerrar sua preparação para o penúltimo compromisso da primeira fase do Campeonato Paulista.