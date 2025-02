Técnico do Santos revela conversa com dupla criticada e afirma: "Sigo contando com eles"

O técnico Pedro Caixinha revelou após a vitória do Santos sobre o Água Santa, no último domingo, que conversou com João Basso e Léo Godoy, dupla que foi mal na derrota para o Corinthians e perdeu espaço no compromisso seguinte. O comandante disse que ainda conta com os defensores e confia que eles vão ajudar a equipe futuramente.

Além de Godoy e Basso, Diego Pituca iniciou o confronto diante do Água Santa no banco de reservas. JP Chermont, Gil e Gabriel Bontempo começaram a partida.

"O Santos tem muito a crescer em seu jogo, seus comportamentos. Uma coisa eu digo: defendo todos meus jogadores igualmente. Conversei individualmente com João e Godoy, dois atletas desse elenco que merecem respeito. Vou continuar contando com eles, tenho certeza que eles vão dar um retorno quando entrarem em campo", comentou Caixinha em coletiva.

João Basso falhou nos dois gols do Corinthians no clássico alvinegro, enquanto Léo Godoy ainda não convenceu de forma geral. Os dois foram vaiados pelos torcedores no anúncio dos relacionados minutos antes de a bola rolar contra o Água Santa.

O nome de Pituca, que também foi mal no clássico e vem deixando a desejar, foi recebido com um misto entre vaias e aplausos. O volante, considerado uma liderança no vestiário, entrou em campo no segundo tempo.

O Santos jogou bem contra o Água Santa e venceu por 3 a 1. Neymar, Thaciano e Guilherme foram às redes e colocaram o Peixe na liderança do grupo B, com 12 pontos.

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila.