Soteldo fala sobre parceria com Neymar no Santos: "É um sonho"

O meia-atacante Soteldo classificou sua parceria com Neymar no Santos como um "sonho". A dupla se destacou na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, no último domingo.

Enquanto Neymar marcou o primeiro gol santista, de pênalti, e distribuiu uma assistência, Soteldo teve boa participação caindo do lado direito para o centro do campo. Os dois, inclusive, se procuraram bastante durante a partida, tanto que geraram o lance que originou a penalidade máxima, por exemplo.

"Estamos muito contentes, ele (Neymar) tem muita qualidade, joga fácil. Jogar com jogadores de qualidade como ele é incrível, é fácil. Ele é um craque", disse o venezuelano à TNT.

"Para mim e para todos é um sonho jogar com ele. Pela carreira que ele fez, pelo que ele representa para o mundo. A gente precisa desfrutar e transformar isso em resultado", complementou Soteldo.

O camisa 7 cresceu de rendimento desde a chegada de Neymar. O técnico Pedro Caixinha, inclusive, fez elogios públicos a Soteldo em entrevista coletiva depois do triunfo contra o Água Santa.

"Quero destacar o comportamento do Soteldo, é um jogador completamente diferente. Aos 80 minutos ele fez uma pressão no goleiro. Nunca tinha visto ele ter esse tipo de comportamento. Com a qualidade dele e essa intensidade, é um jogador muito diferenciado. Quero falar publicamente dele", disse Caixinha.

Com o resultado positivo neste domingo, o Santos saltou para a primeira posição do grupo B, com 12 pontos, um a mais em relação a Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila.