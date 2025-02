Sindi Clubes SP se reúne com FPA para fortalecer a prática do atletismo nos clubes paulistas

O Sindi Clubes SP (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo) se reuniu com a FPA (Federação Paulista de Atletismo) e a Associação Brasileira da Indústria do Esporte (ABRIESP), no dia 5 de fevereiro, na sede do Sindi Clubes, para discutirem uma parceria entre a Federação e os clubes do estado a fim de fortalecer e ampliar a prática de atletismo nos clubes sociais de São Paulo.

O presidente do Sindi Clubes SP, Sérgio Nabhan, e o diretor-executivo do Sindi Clubes, Cláudio Lauletta, receberam o presidente da FPA, Joel Oliveira e o vice-presidente da ABRIESP, Sérgio Schildt, para estreitarem relações e conversarem sobre a viabilização da iniciativa.

A FPA vem buscando essa aproximação com o objetivo de expandir a capilaridade do atletismo no estado por meio do trabalho realizado pelos clubes sociais. Com isso, o Sindi Clubes, que desempenha um papel fundamental na representação e defesa dos interesses dos clubes sociais e recreativos, atuará para garantir o desenvolvimento e viabilidade do projeto entre a FPA e os clubes paulistas, promovendo o atletismo como uma modalidade acessível e estruturada nos clubes sociais.

"Recebemos, aqui na sede do Sindi Clubes, o presidente da Federação Paulista de Atletismo, o senhor Joel Oliveira, que nos trouxe uma ampla informação de como funciona a entidade e quais são as suas ações e seus eventos no estado de São Paulo. Entendemos que existe realmente uma grande parceria a ser feita entre a Federação e os clubes do estado. Somos mais de 1400 clubes e vamos seguir realmente num caminho para podermos ter, nos próximos meses, eventos compartilhados com a FPA. Então, agradeço ao presidente Joel pela visita e pode contar com o Sindi Clubes", declarou Sérgio Nabhan.