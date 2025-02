Semana do São Paulo tem retorno ao Morumbis para duelo contra a Ponte Preta

Após o empate sem gols no clássico contra o Palmeiras, o São Paulo garantiu a vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. O Tricolor busca agora uma melhor classificação na tabela geral e terá um duelo importante nesta semana para alcançar este objetivo.

A equipe de Luis Zubeldía encara a Ponte Preta nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Estadual, penúltima da primeira fase. Caso vença o jogo, o time são-paulino garantirá a liderança do Grupo C, já que no momento possui quatro pontos de diferença para o vice-líder Novorizontino.

O próximo desafio é na nossa casa: São Paulo x Ponte Preta, quarta-feira (19), às 21h35, no MorumBIS, pela 11ª rodada do Paulistão. Garanta seu ingresso em https://t.co/iCz5soyxBF#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/AAyMAjB5G9 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 17, 2025

Além disso, o confronto também marca o retorno do São Paulo ao Morumbis depois de duas semanas. A equipe não joga em seus domínios desde o último dia 5, quando goleou o Mirassol por 4 a 1. Após isso, visitou RB Bragantino e Palmeiras e jogou como mandante contra Inter de Limeira e Velo Clube no Mané Garrincha, em Brasília.

O elenco deve se reapresentar no CT da Barra Funda nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o duelo contra a Ponte. No entanto, não seria surpresa os jogadores receberem um dia de descanso, tendo em vista a dura sequência enfrentada nos últimos dias, com viagens e jogos intensos.

A semana do Tricolor contará apenas com o jogo de quarta-feira, já que a próxima partida, que tem o São Bernardo como o adversário, está marcada apenas para o próximo domingo. O jogo diante da Macaca está marcado para as 21h35 (de Brasília).