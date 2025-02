Sem seis jogadoras, Seleção Brasileira faz primeiro treino na Granja

A Seleção Brasileira feminina realizou o primeiro treino nesta Data Fifa. As atividades aconteceram na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). As atletas Antônia, Lauren, Yasmim, Ana Vitória, Gio e Kerolin chegaram ao Rio de Janeiro nesta noite e, assim, não participaram com o restante do elenco.

Depois do aquecimento, as jogadoras, comandadas pelo técnico Arthur Elias, foram divididas em dois grupos para trabalhar a organização ofensiva no terço final do campo.

"A gente dividiu a equipe em sistema de ataque e defesa. Um grupo com objetivo de criar as chances e ser eficiente, e a outra equipe se defendendo e saindo em contra-ataques, transições rápidas. O trabalho foi feito dentro das ideias principais que a gente tem do modelo de jogo", explicou o treinador.

"Eu sempre acreditei que uma equipe consegue aumentar a sua performance quando você consegue ter um equilíbrio entre treinamento e jogo. Se você só jogar e não treinar, você perde alguns aspectos importantes do treinamento, de orientações, de conexões, de um grupo inteiro estar no mesmo pensamento", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Segundo Arthur Elias, o período de trabalho sem jogos permite que as atletas absorvam melhor o que é pedido pela comissão técnica.

"Como a gente vem de convocações com muitos jogos, daqui para a frente, durante o ano inteiro, vamos ter as outras datas Fifa com muitos jogos e pouco treino. Então, foi importante esse período para a gente aprimorar a nossa maneira de jogar, para trazer, como sempre falo, outras jogadoras também para esse contexto", finalizou.

Com a chegada das seis atletas, o elenco está completo para o treino desta terça-feira, às 17h (de Brasília).