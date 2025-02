Seleção sub-20 levou a taça com futebol patético, detona Casagrande

Apesar do título no Sul-Americano sub-20, a seleção brasileira não tem muito o que comemorar, afirmou Walter Casagrande Jr., no UOL News, nesta segunda (17).

Casão destacou que o título da seleção ficou em segundo plano diante da goleada sofrida para a Argentina por 6 a 0 durante a competição.

O futebol hoje, em alguns momentos, virou mais provocação que bola. Tudo bem, você ganhou a taça sul-americana, mas você tomou 6 a 0 da Argentina. Pega a taça e volta para casa, que não jogaram bem. Foi um futebol patético em alguns momentos, não tem que ficar provocando.

Casagrande

Mattos: Seleção de base é para formar cultura e não ganhar títulos a qualquer preço

O colunista Rodrigo Mattos destacou que a conquista não traz nenhum legado positivo para o futuro do futebol brasileiro.

Divisão de base é para formação de cultura. E qual cultura a gente espera da seleção brasileira? Cultura ofensiva. O que o Brasil fez foi [...] basicamente se defender, jogar defensivamente. Não é o que se espera da seleção brasileira: jogar defensivamente para ganhar de forma pragmática um campeonato sul-americano. O que isso traz para o futuro do futebol brasileiro, que é o que interessa na base? Nada

Rodrigo Mattos

