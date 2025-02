Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano conquista o Coffee Bowl, na Colômbia

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano encarou no último fim de semana o seu primeiro evento internacional, ao viajar até a Colômbia para a disputa do Coffee Bowl, e deu show! O Brasil Onças venceu os dois jogos que disputou e ficou com o título da competição, sem sofrer um ponto sequer.

Além de Brasil e Colômbia, o Coffee Bowl contou com a participação de Honduras e Estados Unidos, e a estreia brasileira foi justamente contra a seleção norte-americana, que inclusive havia sido a primeira adversária da história da seleção brasileira.

O sábado foi de reencontro, e o Brasil Onças voltou a vencer o duelo contra a AFE USA All Stars, desta vez por 14 a 0 e novamente com grande partida de Lara Nesralla. Se no primeiro jogo entre as duas seleções foi Lara que anotou o touchdown que garantiu a vitória brasileira, desta vez a recebedora do Onças que anotou dois touchdowns.

"O jogo foi muito bom. Acho que dominamos 100%. A defesa parou tudo, e o ataque estava muito dominante. O nosso jogo aéreo funcionou muito bem, e foi um jogo fenomenal para nós", declarou Lara ao final da partida.

"Em relação ao jogo de 2023, elas tinham uma seleção bem mais física, eu diria, enquanto essa agora era bem mais rápida. Então, foi muito bom jogar contra elas; sempre é um aprendizado incrível. Marcar dois TDs nos Estados Unidos... eu nem sei descrever a sensação. Quando fiz o primeiro touchdown, tenho uma imagem clara na minha cabeça: eu virei para trás e pensei: 'Caramba, eu anotei o TD!' É bem surreal imaginar que fizemos isso pelo Brasil. Estou muito feliz com tudo isso", completou a receiver do Brasil Onças.

Já no domingo, as adversárias da vez foram as hondurenhas, que pouco conseguiram produzir diante do Brasil Onças, que venceu o jogo por um placar um pouco mais elástico que o da partida anterior: 28 a 0, com dois touchdowns anotados por Isadora, enquanto Lara e Suzane anotaram um TD cada.

"Estruturalmente, acho que a competição deixou muito a desejar, mas a gente entende também o contexto em que a Colômbia está. Em termos de futebol americano, eles ainda têm muito a crescer, certamente. Eles olham para o Brasil com muita admiração. Então, acho que a gente se colocou até em um lugar interessante, de poder ajudá-los e contribuir com o evento, e de poder ser inspiração para nossos irmãos aqui da América do Sul", explicou o head coach do Brasil Onças, Raphael Negreiros.

Com isso, o Brasil Onças Feminino de Futebol Americano chega à sua terceira vitória em três jogos oficiais em sua recente história, e agora, com a experiência de um torneio fora de casa. A equipe deve seguir se preparando para a disputa por uma vaga no Mundial da modalidade, previsto para 2026, ainda sem data exata ou local definido.