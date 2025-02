Santos 3 x 1 Água Santa: veja os gols e melhores momentos do jogo

O Santos venceu o Água Santa por 3 a 1, na noite deste domingo (16), na Vila Belmiro, e saltou para a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. O Alvinegro, no entanto, ainda busca a classificação para a próxima fase do estadual.

Neymar marcou pela primeira vez desde o retorno ao clube — o astro balançou a rede em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu, ainda no primeiro tempo. Veja os melhores momentos.

