Santos não joga a toalha, mas vê negociação com o Inter por Thiago Maia como complexa

O Santos ainda não desistiu da contratação do volante Thiago Maia. O Peixe segue em tratativas com o Internacional, mas no momento está pessimista e vê o acordo como complexo.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, falou sobre a negociação após a vitória sobre o Água Santa, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele disse que o atleta deseja retornar à equipe que o revelou, mas ponderou que o negócio é difícil por envolver duas equipes: Inter e Flamengo. O time gaúcho ainda não quitou a dívida com o Rubro-Negro pela compra em definitivo do jogador.

"É difícil. É uma negociação envolvendo dois clubes, existem vários valores tanto do Internacional quanto do Flamengo. A vontade do jogador está preponderando, mas nós temos que avaliar a negociação como um todo", afirmou o mandatário em entrevista ao De Olho no Peixe.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, apesar da complexidade, as diretorias de Santos e Internacional seguem discutindo e buscam encontrar um denominador comum.

Na semana passada, Thiago Maia chegou a ser cortado de um jogo do Colorado por conta das negociações com o Peixe. Ele, porém, voltou ser utilizado no último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Monsoon, pelo Campeonato Gaúcho.

O técnico Roger Machado afirmou que continuará escalando o jogador enquanto ele fizer parte do elenco.

"Existe uma negociação em curso. Eu conto com ele [Thiago Maia] enquanto estiver conosco. Hoje pudemos levá-lo ao banco. Por justiça e gestão, tinha o dever de dar oportunidade ao Bruno [Henrique], que tem entrado muito bem. Enquanto o Thiago estiver no elenco, será utilizado. Se colocou à disposição e ajudou um pouco", comentou.

Santos e Internacional retomaram as conversas por Thiago Maia nos últimos dias em virtude da carência do Peixe no setor. As partes quase entraram em acordo no início do ano, mas as negociações travaram de última hora e não avançaram mais.

O volante foi revelado nas categorias de base do Peixe e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, Thiago Maia partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Inter.

O jogador tem contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, são 39 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos.

Caso acerte com o Santos, o atleta viria para disputar posição com Diego Pituca, Tomás Rincón, João Schmidt e o garoto Gabriel Bontempo.