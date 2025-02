Rollheiser é apresentado no Santos e aponta papo com Neymar como fator "determinante" por acerto

O meia-atacante Benjamín Rollheiser foi apresentado nesta segunda-feira, na sala de imprensa da Vila Belmiro, como novo reforço do Santos. O Peixe enfrentou a concorrência do Botafogo, mas contou com o 'fator Neymar' para destravar as negociações e contratar o argentino.

O próprio atleta disse que uma conversa com Neymar antes do acerto foi "determinante" para a escolha pelo clube da Baixada Santista. Além disso, o técnico Pedro Caixinha e o CEO Pedro Martins também ajudaram a convencer Rollheiser a assinar com o Alvinegro Praiano.

"Foi uma negociação complicada. Até o último dia não sabia a decisão que iria tomar. Tomei uma decisão em conjunto com meu empresário, com minha família. As ligações de Pedro Martins, de Caixinha, também foram importantes para terminar de tomar minha decisão. Vemos um clube com um grande potencial, que quer voltar a brigar por coisas importantes. Tive a oportunidade de falar com Ney, que é um pilar importante para o Santos e para o futebol mundial. Ele te ligar, dizer o que você precisa, é um orgulho muito grande. Foi um fator determinante para tomar a decisão", afirmou o jogador de 24 anos.

Benjamín rasgou elogios ao camisa 10 do Peixe. Ele vê o fato de dividir vestiário com Neymar como uma oportunidade de crescimento e o define como um jogador de "classe mundial".

"Todos sabem a classe que tem Neymar a nível mundial. Tê-lo como companheiro é um aprendizado constante, vamos aprender muito. Uma das coisas que mais admiro nele é a humildade e o que ele representa. Agora é seguir o meu caminho e aprender muito com ele", comentou.

O argentino estava encostado no Benfica e custará 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,9 milhões) aos cofres do Peixe. Apesar da expectativa, o torcedor alvinegro precisará esperar para ver Rollheiser em campo. Isso porque ele não foi inscrito no Campeonato Paulista e só poderá defender o time no Estadual em caso de classificação à fase de mata-mata do torneio.

O meia-atacante lamentou as poucas oportunidades que teve na equipe portuguesa e falou sobre a espera para poder atuar pelo Santos.

"Passei pelo Benfica. Foi um passo importante na minha carreira para crescer profissionalmente. Queria jogar mais partidas, mas às vezes as coisas não acontecem como queríamos. Mas aprendi muito. Hoje chego a esse clube tão grande e venho para somar. Quero ajudar com o que grupo necessita", disse o atleta.

"Sabia que não estava inscrito, terei que esperar essas duas partidas, se a gente conseguir classificar. Estou com vontade de ajudar nos treinamentos. Tive uma gripe quando cheguei, estou fazendo um condicionamento físico, mas vinha treinando. Estou bem fisicamente. Acho que conforme o tempo for passando eu ficarei melhor", concluiu.

Benjamín Rollheiser assinou contrato com o Santos até o final de 2028. Ele iniciou sua carreira ao River Plate e se transferiu ao Estudiantes em 2022. Lá, se destacou a chamou atenção do Benfica.

Com a contratação do argentino, o Peixe chega nove reforços para a temporada de 2025. Também foram contratados os atacantes Neymar, Tiquinho Soares e Gabriel Veron, os meio-campistas Álvaro Barreal e Thaciano e os defensores Léo Godoy, Zé Ivaldo e Luisão, além do técnico Pedro Caixinha.

O clube ainda está perto de oficializar o atacante Deivid Washington e o volante Zé Rafael.