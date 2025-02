Rodrygo completa 250 jogos com a camisa do Real Madrid: "sonho que realizo todos os dias"

O brasileiro Rodrygo completou 250 jogos com a camisa do Real Madrid no último sábado, durante o empate com o Osasuna, em 1 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Reyno de Navarra. O atacante de 24 anos comemorou a marca expressiva.

"Significa muito para mim. É um sonho que realizo todos os dias jogando aqui e estou muito animado com essa marca. Quero alcançar muitas mais. É uma marca muito especial e quero conquistar cada vez mais coisas com esta camisa. Cheguei aqui com o objetivo de ganhar tudo e conquistar todos os títulos, mas não imaginei que os conquistaria tão rápido. Nunca imaginei que já teria duas Ligas dos Campeões. Estou muito feliz", disse Rodrygo ao site oficial do Real Madrid.

? ¡@RodrygoGoes, 2??5??0?? partidos con el @RealMadrid!

? "Quiero lograr cada vez más cosas con esta camiseta". ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2025

Desde julho de 2019 no clube espanhol, o brasileiro já marcou 67 gols e distribuiu 44 assistências, além de conquistar 13 títulos. Ajudou na conquista de duas Ligas dos Campeões (2021/22 e 2023/24), dois Mundiais de Clubes (2022 e 2024), duas Supercopas da Europa (2022 e 2024), três Campeonatos Espanhóis (2019/20, 2021/22 e 2023/24), uma Copa do Rei (2022/23) e três Supercopas da Espanha (2020, 2022 e 2024).

Na atual temporada, Rodrygo tem 13 gols e sete assistências em 34 partidas.

"Estou feliz com meus gols nesta temporada. A verdade é que quero marcar muitos mais. Me considero cada vez melhor e estou em ótima forma. A equipe também está indo muito bem, crescendo e melhorando a cada dia. Agora tem coisas importantes e jogos difíceis chegando, mas estamos bem, focados e vamos com tudo", comentou o brasileiro.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando recebe o Manchester City, pela partida de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. O clube espanhol venceu o primeiro jogo por 3 a 2 e pode jogar pelo empate para garantir vaga nas oitavas de final da competição.