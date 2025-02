Reforço do Santos, Rollheiser reencontro velhos companheiros e vislumbra chance na seleção argentina

O meia-atacante Benjamín Rollheiser foi apresentado nesta segunda-feira, na sala de imprensa da Vila Belmiro, como novo reforço do Santos. O jogador argentino irá reencontrar antigos companheiros no Peixe e vislumbra uma oportunidade na seleção de seu país.

O atleta mais uma vez dividirá vestiário com o lateral direito Leo Godoy. Eles já jogaram juntos pelo Estudiantes, entre 2022 e 2023. Além disso, Rollheiser irá rever o compatriota Álvaro Barreal, com quem compartilhou convocações à seleção argentina de base.

Godoy, inclusive, chegou a ligar para Benjamín e ajudou a convencê-lo a assinar contrato com o Alvinegro Praiano.

"Tive uma conversa com o Leo, mas estava com a cabeça no Benfica. Conversamos como amigos. Tive a oportunidade de jogar com ele no Estudiantes, tivemos bons momentos pelo lado direito. Treinei com o Álvaro na seleção sub-17, mas nos enfrentamos muitas vezes quando ele estava no Vélez, porque somos da mesma categoria", afirmou o jogador.

Rollheiser estava encostado no Benfica e teve poucas oportunidades no time lusitano. Ele, que recusou o Botafogo para atuar pelo Santos, retornou à América do Sul com o objetivo de atrair visibilidade e não esconde o sonho de ser convocado por Lionel Scaloni para defender a Argentina.

"Obviamente é sempre um sonho vestir a camisa da seleção, para qualquer jogador. N Benfica não tive muitas chances de mostrar o meu potencial. Vim para cá para voltar a jogar, ser protagonista. Creio que jogando terei mais visibilidade e posse ter uma chance de ser convocado", comentou.

Benjamín Rollheiser estava encostado no Benfica e custará 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,9 milhões) aos cofres do Peixe. O jogador assinou contrato com o Santos até o final de 2028. Ele iniciou sua carreira no River Plate e se transferiu ao Estudiantes em 2022. Lá, se destacou a chamou atenção dos Encarnados.

O meia-atacante, entretanto, precisará aguardar para vestir a camisa da equipe alvinegra. Isso porque ele não foi inscrito a tempo no Campeonato Paulista e só poderá defender o time no Estadual em caso de classificação à próxima fase.

Com a contratação do argentino, o Peixe chega nove reforços para a temporada de 2025. Também foram contratados os atacantes Neymar, Tiquinho Soares e Gabriel Veron, os meio-campistas Álvaro Barreal e Thaciano e os defensores Léo Godoy, Zé Ivaldo e Luisão, além do técnico Pedro Caixinha.

O clube ainda está perto de oficializar o atacante Deivid Washington e o volante Zé Rafael.