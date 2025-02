Rebeca vê João Fonseca como exemplo: 'Me sinto representada por ele'

Do UOL, no Rio

Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade falou que se sente "representada" por outro talento do esporte nacional: João Fonseca, tenista de apenas 18 anos que foi campeão do ATP de Buenos Aires no último fim de semana. A ginasta marcou presença no Rio Open e entrará com o troféu do torneio na cerimônia de abertura, que ocorre nesta segunda (17).

É sempre bom a gente ter referência para as próximas gerações que estão vindo. Para mim, a Daiane (dos Santos) foi muito importante. Hoje, poder ser a Daiane da minha geração é algo muito grandioso. O que o João está fazendo está sendo incrível. Me sinto representada por ele Rebeca Andrade

O que mais ela falou?

Ginasta e tenista? "Gosto muito de tênis. Poder celebrar esse momento estar aqui, é importante para mim. Comecei agora que estou tendo mais tempo, é difícil. É um esporte que eu já curti bastante. Fiz pouquíssimas aulas, foram só quatro, mas pretendo começar com um professor para melhorar."

Houve papo com João. "Não conversei. Me disseram que ele estava treinando então eu disse: 'deixa ele treinar, deixa ele lá'. Mas se der tudo certo a gente se encontra."

Conselho ao tenista. "O mais importante é ter uma cabeça muito boa. Faço acompanhamento psicológico desde os meus 13 anos. O que as pessoas esperam que eu seja não está no meu controle. O que eu posso controlar é dar o meu máximo. É esse o conselho que dou para ele: se apoiar na equipe, manter a cabeça tranquila e focar em si mesmo. Ele tem tudo para ser gigante. Já está sendo, aliás, é só uma questão de tempo".