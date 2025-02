Rebeca Andrade visita o Rio Open e se encontra com João Fonseca: "Me sinto muito representada por ele"

Rebeca Andrade foi a estrela da cerimônia de abertura do Rio Open, realizada pela primeira vez na história do torneio nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. A maior medalhista olímpica brasileira entrou em quadra carregando o troféu que será entregue ao campeão e depois se encontrou com o fenômeno João Fonseca.

A cerimônia de abertura também teve o Hino Nacional executado por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem.

Rebeca contou aos jornalistas de onde vem a sua admiração pelo tênis e como aproveita as horas livres para aprender a jogar.

"Estou muito feliz com o convite, eu gosto muito de tênis, então é uma honra estar aqui e hoje, poder celebrar esse momento é importante para mim. Eu comecei agora, estou tendo mais tempo porque é difícil, mas é um esporte que eu já curtia bastante e estou amando. Fiz pouquíssimas aulas até agora, mas pretendo começar com um professor para ver se melhoro minhas habilidades", comentou Rebeca.

Nossos astros do tênis receberam Rebeca Andrade com todo carinho no #RioOpen! pic.twitter.com/jn0fe8K5oX ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 17, 2025

Ela também pontuou sobre o momento de João Fonseca, além de ressaltar a admiração por outros tenistas.

"É sempre bom a gente ter referências para as próximas gerações que estão vindo. Eu acho que para mim a Daiane foi muito importante, então hoje poder ser a Daiane da minha geração é algo muito grandioso. O que o João está fazendo é incrível, eu me sinto muito representada por ele também", disse Rebeca.

"A minha vida sempre foi muito voltada para a ginástica, mas eu assistia de tudo. Gosto muito da Bia (Haddad Maia), gosto Luisa (Stefani), agora acompanho o João. O Rafael Nadal, uma galera que é muito boa e incentiva a gente. É um esporte completamente diferente do meu, tudo o que eles fazem está me encantando e eu adoro", completou.