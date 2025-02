Ramon quase foi demitido, mas sobreviveu para ganhar com a sub-20 de novo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ramon Menezes é um caso curioso na CBF. O técnico sobreviveu a uma quase demissão, ganhou mais tempo no comando da seleção sub-20 e de novo foi campeão do Sul-Americano, mesmo levando 6 a 0 na estreia.

A trajetória de Ramon na base do Brasil é uma montanha-russa. Por pouco ele não foi ejetado do assento, ao não levar o Brasil aos Jogos Olímpicos de Paris — já com o time sub-23. Antes, Ramon já tinha caído nas quartas do Mundial Sub-20 diante de Israel e ganhou o ouro no Pan-Americano — este, menos valioso.

Ramon ficou um tempo longe da CBF. Mas como ele mesmo diz, seguia "funcionário da entidade". Enquanto isso, a CBF reformulava a seleção principal, com Dorival Júnior de técnico e Rodrigo Caetano na diretoria de seleções.

A base seria assunto posterior. Ednaldo estava convencido de que precisaria demitir o treinador da sub-20. Mas a troca de comando da sub-20 não aconteceu. Ainda mais depois que os jogos preparatórios para o Sul-Americano foram se aproximando.

Hoje, Ramon está em um relativo viés de alta. A seleção não deu espetáculo, mas ganhou o título e conquistou vaga para o Mundial Sub-20. Repetiu o que fez em 2023.

É como se Ramon tivesse chance de mais uma volta na montanha-russa. A diferença é que ele, hoje, já tem mais experiência e sabe as curvas do caminho. Dependendo do trabalho, ele pode tornar a experiência mais agradável com a geração atual.

Chefe viu tudo de perto

A goleada histórica sofrida na estreia do Sul-Americano foi um percalço que poderia ter colocado o trabalho todo a perder. Foi um solavanco imenso.

"Tivemos uma derrota que não é só perder de 6 a 0 para a Argentina. É uma coisa que ninguém acredita, ninguém espera. Todo mundo se sentiu muito decepcionado com aquilo. Por mais experiência que eu tenha na competição, eu não consegui passar ou foi o momento dos atletas vivenciarem a competição. Foi o primeiro jogo de vários deles", disse Ramon, já após o título.

O trabalho de Ramon neste Sul-Americano foi acompanhado de perto pela diretoria de seleções. O gerente Cícero Souza passou a preparação inteira junto com a delegação.

Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20 Imagem: Staff Images/CBF

Antes do hexagonal, quem se juntou ao grupo na Venezuela foi Rodrigo Caetano. O UOL apurou que a CBF queria sinalizar que se importa com a base.

De longe, Caetano viu um time que não só tinha levado 6 a 0, mas só se classificou em terceiro na primeira fase.

Em choque, o Brasil de Ramon adotou uma postura mais segura defensivamente. Um jogo mais pragmático, para evitar deslize. Tanto que Rodrigo Caetano não assistiu às derrotas in loco. No hexagonal, o Brasil não perdeu mais.

Sem brilhar, foram duas vitórias no hexagonal por 1 a 0 e um empate de 1 a 1 com a Argentina. Placares mais folgados só contra Paraguai e Chile (3 a 1 e 3 a 0). Foi o suficiente para chegar à última rodada com vantagem do saldo, colocar a pressão sobre os argentinos e ser campeão de novo.

Novo Mundial adiante

Ramon foi o primeiro nome contratado por Ednaldo Rodrigues para a estrutura das seleções, em 2022, quando o dirigente sentou-se na cadeira de presidente da CBF. Veio de um trabalho no Vitória, da mesma Bahia de Ednaldo, para comandar a garotada do sub-20.

O que marca a rotina de quem treina a base do Brasil é convocar um grupo de jogadores durante a preparação (data Fifa), sem prever 100% se terá esse mesmo time na hora das competições oficiais. Os clubes não liberam.

A sub-20 atual, por exemplo, poderia ter Endrick, Victor Roque, Vitor Reis e outros expoentes da geração. Recai sobre o treinador a responsabilidade de ter que dar algum padrão ao jogo da seleção, mesmo com o imponderável da lista.

Ramon não conseguiu fazer um time que joga tão bonito. Recorreu a um viés mais pragmático e agora deve ter mais um Mundial Sub-20 à frente da seleção. O torneiro começa em setembro.

Por enquanto, não há sinais de reformulação na base, ainda mais agora que Ramon foi campeão de novo.