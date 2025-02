Por que negociação entre Flamengo e CSKA por Lorran acabou frustrada

A situação entre Flamengo e Lorran, que parecia resolvida, desandou. A negociação do jovem com o CSKA acabou frustrada com ele já no aeroporto pronto para se apresentar ao clube russo. Entre divergências e documentos não enviados, o garoto retorna ao Ninho do Urubu.

O que aconteceu

Flamengo e CSKA acertaram tudo para a venda de Lorran, mas deu errado. Representantes do clube estiveram no Rio de Janeiro na última semana para resolver pessoalmente após semanas de conversas. Na noite de ontem (16), entretanto, o rubro-negro comunicou a desistência.

Um dos entraves do negócio eram as garantias financeiras. Na sexta-feira, porém, esse problema foi resolvido e o contrato enviado para a Rússia. A forma de pagamento, que também demorou um pouco mais para ser acordada, ficou em metade do valor à vista e o restante ainda em 2025.

O CSKA, porém, não enviou o contrato assinado. Havia a promessa de que o documento chegasse primeiramente às 3h e depois às 5h, mas não aconteceu. A posição do Flamengo foi não liberar Lorran antes de ter o vínculo em mãos e a venda oficializada. Neste momento, o jogador já estava no aeroporto pronto para embarcar rumo à Turquia, onde os russos fazem pré-temporada.

O clube russo enviou um documento ao Flamengo explicando passo a passo e se retirando do negócio. O CSKA afirmou não concordar em assinar o contrato antes da viagem e criticou os agentes do atleta por não cumprirem determinados trâmites. Além disso, disse que ainda faltavam alguns detalhes no acordo quando o Fla já dava a negociação como acertada.

A tendência é que o estafe do jogador e o Fla continuem buscando uma transferência ainda nesta janela. Fontes do clube garantem ter oferecido um plano de carreira ao jovem que envolvia um empréstimo a um clube de Portugal sem opção de compra para que ele ganhasse experiência e maturidade, o que não teria sido aceito. Os grandes mercados europeus já estão fechados.

Lorran não deve ser aproveitado nesse primeiro momento no time profissional. O jovem está fora dos planos do técnico Filipe Luís e, por enquanto, está treinando no sub-20.