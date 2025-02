Pituca reconhece má fase no Santos, mas promete: "Minha melhor versão vai voltar"

O meio-campista Diego Pituca desabafou em suas redes sociais um dia após a vitória do Santos sobre o Água Santa, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O jogador reconheceu que não vive boa fase com a camisa do Peixe, mas prometeu que irá trabalhar para reencontrar sua "melhor versão".

Pituca foi reserva no triunfo de 3 a 1 do Santos diante do Netuno. Ele perdeu a vaga de titular para o garoto da base Gabriel Bontempo e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo.

Mesmo sendo um dos mais queridos pela torcida, o atleta vem sofrendo críticas dos santistas desde a reta final da Série B do Brasileirão, no ano passado. Ele, que vive sua segunda passagem pelo clube, retornou no início de 2024 após uma experiência no futebol asiático.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Noroeste, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. A bola rola a partir das 19h15 (de Brasília) no gramado da Vila Belmiro.

Com o resultado deste domingo, o Peixe pulou da lanterna para a liderança do Grupo B, com 12 pontos. Todos os outros times da chave, Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, somam 11 pontos.

Veja abaixo o texto publicado por Pituca nas redes sociais:

"Resultado muito importante para nós. Por todo o trabalho do grupo e o foco no nosso propósito, precisávamos muito dessa vitória.

Sei que meu momento individual não é o que desejo, mas, por aqui, me cobro muito todos os dias e sigo trabalhando firme para continuar ajudando meus companheiros, com a certeza de que minha melhor versão vai voltar.

Eu lutei muito para chegar até aqui e sei que ainda vou viver grandes momentos com essa camisa.

Vamos por mais, Santos!"