Paulinho avança em recuperação no Palmeiras e treina separado do elenco

O torcedor do Palmeiras ganhou uma boa notícia nesta segunda-feira. O atacante Paulinho, principal reforço da equipe para a temporada, avançou na recuperação da cirurgia na canela direita e trabalhou no gramado da Academia de Futebol nesta manhã.

O camisa 7 do Verdão, no entanto, realizou atividade separado do restante do elenco, que se reapresentou após o empate sem gols com o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O atacante trabalhou com membros da fisioterapia do clube, mesmo caso de Felipe Anderson.

Paulinho se reapresentou ao Palmeiras junto com os demais atletas, no dia 8 de janeiro para a pré-temporada. Porém, não participou dos treinos por conta da lesão. Ele disputou grande parte da última temporada, quando defendia o Atlético-MG, com dores.

O atacante já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e inscrito no Paulista. Portanto, sua estreia com a camisa alviverde depende apenas de um aval médico após total recuperação da contusão.

O restante do elenco, por sua vez, treinou normalmente nesta segunda. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Choque-Rei trabalharam na parte interna do CT, enquanto os demais atletas disputaram um coletivo com dois tempos de 25 minutos, que contou com jovens da base.

Com o empate no clássico, o Palmeiras chegou a 17 pontos, mas ainda está fora da zona de classificação ao mata-mata do Estadual. A equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira posição do Grupo D, com dois pontos a menos que a vice-líder Ponte Preta.

O Verdão volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, no Allianz Parque, pela 11ª rodada. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).