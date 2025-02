Palmeiras x São Paulo foi um dos piores jogos do ano, diz Mauro Cezar

O clássico entre Palmeiras e São Paulo — empate sem gols no Allianz Parque — foi um dos piores jogos da temporada até então, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

O colunista criticou a falta de repertório e criatividade do time de Abel Ferreira diante do seu torcedor, que saiu na bronca e xingou a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros.

Foi um jogo muito ruim, fraquíssimo. Me impressiona o fato do Palmeiras, que se propõe a reformular seu time — sai jogador, vem jogador, tem jogador contratado que não chegou, outros que o Palmeiras quer contratar —, mas o modelo não muda, a forma de jogar não muda.

Você não vê nenhuma variação de jogo, criatividade zero, basicamente pressão e bola aérea: 'Flaco, resolve aí'. Não tem nenhuma outra maneira de chegar ao gol adversário, não vai muito além disso.

É muito pobre o repertório que o Palmeiras apresenta, era para começar a mostrar alguma coisa a mais. E era óbvio, quando saiu a escalação do São Paulo, que o São Paulo foi ao Allianz Parque para não perder. E conseguiu seu objetivo.

Mauro Cezar

Mauro Cezar destacou que o São Paulo estava pressionado pelos últimos resultados no Paulistão e saiu satisfeito da casa do Palmeiras.

O Palmeiras precisando vencer, não foi capaz e não merece a vitória. O São Paulo foi com essa proposta de não perder, vinha de resultados ruins, empates seguidos contra os pequenos, e considerou uma vitória empatar no Allianz Parque. Foi com esse objetivo e ficou feliz com o 0 x 0, achou bom.

Foi um jogo muito ruim, eu achei uma das piores partidas do ano, até pela expectativa que se cria quando você tem um encontro de dois grandes rivais. E o que se viu foi isso um jogo fraco.

Mauro Cezar

São Paulo jogou como time pequeno contra Palmeiras? Juca e Arnaldo debatem

O São Paulo jogou como time pequeno no empate sem gols contra o Palmeiras pelo Paulistão? Os colunistas Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro divergiram sobre a questão.

Juca se sentiu constrangido com a postura do Tricolor na casa do Alviverde; Arnaldo argumentou que a estratégia de Luis Zubeldía foi bem-sucedida e citou até Telê Santana.

Juca: São Paulo poderia jogar de igual para igual com o Palmeiras

Eu achei um horror no primeiro tempo, de uma monotonia absurda — deu sono. O segundo tempo foi melhor, sem dúvida, houve mais chances de gol. A partir da hora que o Lucas entrou, o jogo melhorou para o São Paulo.

Agora, me desculpem os meus amigos são-paulinos, eu vi o São Paulo fazer a mesma coisa que já vi o Corinthians fazer com o Palmeiras, e aí o Abel Ferreira tem toda razão — time grande jogando como time pequeno contra o Palmeiras.

O São Paulo fazia cera no primeiro tempo, o São Paulo queria o empate. Eu entendo, o resultado acabou sendo muito melhor para o São Paulo do que para o Palmeiras, mas eu fico um pouco constrangido em ver time grande jogar como time pequeno contra outro igual.

Será que é tática ou o time é ruim mesmo? Eu acho que é tática, eu acho que o São Paulo podia jogar mais igual pra igual com o Palmeiras. E compreendo que tenha mantido fora durante grande parte do jogo as suas duas maiores estrelas para poupá-los do gramado artificial.

Juca Kfouri

Arnaldo: Time grande jogando como time pequeno depende da circunstância

Vou pegar a questão do Juca, do time grande jogando com o pequeno. No final das contas, algumas estratégias, quando bem-sucedidas, depois ninguém lembra se o jogo foi bonito ou não. Posso lembrar do Corinthians campeão brasileiro de 1990, ou do Corinthians do Carille campeão brasileiro de 2017, ou da seleção brasileira de 1994.

Tem situações que, mesmo com os melhores jogadores, caso da seleção de 94, você não joga bonito, você joga para vencer ou para não perder ou para não tomar gols. Então, não me iludo muito com essa de time grande, se a seleção brasileira joga muitas vezes como time pequeno. Eu acho que depende muito das circunstâncias.

Ninguém lembra bem como o São Paulo conquistou o seu primeiro título brasileiro, contra o Atlético Mineirão, levando o jogo para os pênaltis e ganhando nos pênaltis. Jogou como time pequeno? Depende.

O time do Telê era maravilhoso, mas alguém lembra como foi o primeiro título do Telê no São Paulo? O Brasileirão de 1991, empatando com o Atlético em 0 a 0 em casa e jogando fora para empatar e se classificar, empatando em 0 a 0 com o Bragantino em Bragança, não deixando o adversário jogar.

Arnaldo Ribeiro

