Palmeiras sugeriu mudança em regulamento do Paulista criticado por Abel após empate 

O Palmeiras segue fora da zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Após o empate por 0 a 0 com o São Paulo, que manteve o Verdão longe do seu objetivo, o técnico Abel Ferreira criticou o regulamento do Estadual, já que, com a mesma pontuação, sua equipe estaria classificada ao mata-mata em qualquer outro grupo.

Como publicado inicialmente pela Trivela, o Palmeiras sugeriu mudança no regulamento antes do início da disputa do Estadual desta temporada em congresso técnico. Contudo, nenhum outro clube acatou a sugestão.

O clube alviverde sugeriu que avançassem ao mata-mata, os primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores pontuadores, independentemente da chave. Antes, o Verdão também sugeriu que se classificassem os os oito primeiros, independentemente da posição em cada grupo.

Atualmente, avançam às quartas os dois melhores colocados de cada chave e caem os dois piores. O Palmeiras tem 17 pontos e é o terceiro colocado do Grupo D, atrás de São Bernardo (22) e Ponte Preta (19).

Se fosse contar os pontos que temos, em todos os grupos dava para passar, menos no nosso. É dar mérito, somos o quarto e estamos fora. Temos 17 pontos, tirando o do Corinthians, éramos líderes nos outros todos.

"A forma que os adversários respeitam cada vez mais o Palmeiras nos jogos é notório. O São Paulo colocou uma linha de cinco e temos que ter capacidade de ter soluções internamente para desbloqueá-las e temos que estar preparados. Pelo respeito e crescimento da nossa dinâmica. É o que é, não podemos fugir disso. Volto a reforçar: tomei uma decisão no início do ano que nas minhas contas teríamos os mesmos pontos, mais dois pontos ou menos dois. Acho que merecíamos ganhar do Corinthians, mas não conseguimos. Os 17 pontos que temos em todos os grupos dava para passar. Vamos fazer o que nos compete até o fim e esperar o que tem que acontecer", disse Abel.

"Se calhar esse título é muito mais importante e tem mais peso para Corinthians, Santos, que não ganham há muito tempo, do que para o Palmeiras, mas isso não significa que a nossa ambição não seja entrar para ganhar, como foi hoje. Infelizmente os pontos que temos, dava para passar fácil em outros grupos. No nosso, dependemos de resultados de terceiros. Será que se deve mudar no regulamento? É o que é. Podemos ficar fora ou passar. Vamos trabalhar em cima do que devemos, que é ganhar nossos jogos. Os 17 pontos não são suficientes para passarmos", seguiu.

Apesar da reclamação, o treinador tratou em enfatizar o desejo do clube de conquistar a quarta taça seguida do Estadual. O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, pela 11ª rodada. A bola rola às 19h30 (de Brasília).

"Em momento nenhum deixei de dizer que temos ambição de ganhar o quarto (título). Com os pontos que temos, estaríamos classificados em todos os grupos. Infelizmente em função do regulamento e do belo desempenho dos nossos adversários do grupo, estamos dependendo de resultados de terceiros. Não vou alterar. No ano passado ganhamos essa competição, mas muitos esquecem e dizem que o Palmeiras não ganhou nada. Não sou eu que descredibiliza essa competição porque me dá o mesmo trabalho", finalizou.