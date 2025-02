Palmeiras tem clássico amargo e vive 3 dramas em reta decisiva no Paulistão

O Palmeiras chega à reta final do Paulistão vivendo três dramas após amargar o empate por 0 a 0 contra o São Paulo, no último domingo (16).

Dramas do Palmeiras

O primeiro dos dramas tem relação com a tabela. Com 17 pontos, o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D e, hoje, estaria eliminado na 1ª fase — São Bernardo tem 22, e Ponte Preta soma 19. No atual cenário, o Verdão não depende apenas de si para avançar às quartas de final. A equipe precisará de bons resultados e que Ponte Preta ou São Bernardo tenham tropeços nos jogos finais.

O segundo drama é Maurício. O artilheiro do Palmeiras no ano teve uma luxação no ombro logo nos primeiros minutos do clássico contra o São Paulo e foi substituído. Ele será reavaliado nesta segunda-feira (17). Por ora, não há previsão de tempo de recuperação.

O terceiro drama tem relação com o segundo. A lesão de Maurício encurta ainda mais um elenco que já é visto como "muito curto" por Abel Ferreira. O treinador já afirmou que gosta de ter um time com número reduzido de peças, mas o cenário atual se mostra ruim até mesmo para os parâmetros dele. Além do camisa 18, o português segue sem contar com os lesionados Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues.

Tive de improvisar, mais do que tudo ficamos sem o nosso abre-latas, o mais criativo. É por isso que temos de ter um elenco maior. Não fazemos só 30 jogos por ano. Estamos trabalhando nisso, faltam peças no quebra-cabeças [...] Temos um elenco curto. Temos três jogadores lesionados que vão nos ajudar. Sei que a direção está trabalhando para fazer as reposições. Temos de trabalhar que no ano podem ter três ou quatro lesões. Desde que cheguei, o nosso elenco sempre foi muito curto, mas não pode ser tão curto quanto está agora. Abel Ferreira após Palmeiras 0 x 0 São Paulo

Tabela do Palmeiras

O Palmeiras tem mais dois compromissos na primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe enfrentará o Botafogo-SP, em casa, e depois pegará o Mirassol, fora de casa.

Os dois adversários estão no Grupo A, que já tem o Corinthians classificados. Ambos, inclusive, brigam pela outra vaga restante da chave às quartas de final. Tudo, no entanto, pode mudar caso o Mirassol vença ou empate com o Novorizontino nesta segunda-feira (16) — o time avança neste cenário.

O Palmeiras não depende só de si. Mais do que bons resultados, o Palmeiras precisará que São Bernardo ou Ponte Preta tenha resultados ruins nas duas rodadas finais.

O Alviverde tem a quarta melhor campanha do Paulistão. A equipe só aparece atrás de Corinthians, São Bernardo e Ponte Preta. Com o cenário atual, o Verdão estaria na zona de classificação se estivesse no Grupo B e no Grupo C.

Cenários que classificariam o Palmeiras

Duas vitórias do Palmeiras + duas derrotas do São Bernardo .

. Duas vitórias do Palmeiras + duas derrotas ou dois empates da Ponte Preta

Duas vitórias do Palmeiras + uma vitória e uma derrota ou empate da Ponte Preta*

Uma vitória e um empate do Palmeiras + duas derrotas ou uma derrota e um empate da Ponte Preta

Uma vitória e um empate do Palmeiras + dois empates da Ponte Preta*

Uma vitória e uma derrota do Palmeiras + duas derrotas da Ponte Preta

Uma vitória e uma derrota do Palmeiras + uma derrota e um empate da Ponte Preta*

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.