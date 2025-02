Pai fala sobre chance de Neymar ficar mais tempo no Santos: "Projeto não é de cinco meses"

O pai de Neymar deixou em aberto a chance de o filho prorrogar seu vínculo com o Santos, que é válido inicialmente apenas até junho deste ano. O empresário destacou que o projeto não tem essa duração e passa por encontrar parceiros que ajudem o Peixe a se reestruturar como clube.

"Nosso projeto não é de cinco meses, apesar do contrato ter essa duração. A gente vê a oportunidade do Santos se reestruturar nesses cinco meses, achar parceiros que podem ajudar o clube a se reerguer neste momento e apareceu um monte de gente. Ajudar o clube, no vestiário... O Marcelo (Teixeira) me deu esse aval para a gente achar juntos esses parceiros", disse o empresário à TNT.

Após a vitória do Santos sobre o Água Santa, neste domingo, Neymar pregou cautela sobre uma possível renovação. O atacante, no entanto, reforçou seu amor pelo Peixe e disse confiar em um retorno do clube ao protagonismo.

"Vamos ter calma. Fizemos um contrato pensando em que um ajuda o outro. O Santos me ajuda a reencontrar com o futebol, com alegria. Não quis fazer contrato longo porque não sabia como ia voltar, tudo pode acontecer. O Santos sabe do carinho que tenho por eles e enquanto eu jogar quero ajudar o clube. Tenho certeza que o Santos vai se reerguer e voltar ao topo", disse o camisa 10.

Diante do Água Santa, Neymar marcou seu primeiro gol desde que retornou ao Santos, de pênalti. O craque também deu uma assistência para Guilherme no lance do terceiro gol. Ao todo, o meia-atacante ficou em campo por 85 minutos.

Com o resultado positivo neste domingo, o Santos saltou para a primeira posição do grupo B, com 12 pontos, um a mais em relação a Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila.