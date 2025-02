Novorizontino vence o Mirassol e pega o São Paulo nas quartas do Paulistão

O Novorizontino venceu o Mirassol por 2 a 1 nesta segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Jorge Ismael Biasi. Os gols da vitória foram marcados por Waguinho e Pablo Dyego, enquanto Iury Castilho balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Novorizontino garantiu sua classificação às quartas de final da competição, onde irá enfrentar o São Paulo. A equipe ocupa a segunda colocação do Grupo C, com 15 pontos. Já o Mirassol desperdiçou sua chance de avançar à fase de mata-mata. O time segue em segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos, cinco à frente do Botafogo-SP.

O Mirassol volta a campo nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Por sua vez, o Novorizontino enfrenta o Botafogo-SP, na Arena NicNet, às 18h30 deste domingo. Ambos os duelos serão válidos pelo Paulistão.

Como foi o jogo em Novo Horizonte

Os visitantes abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Danielzinho recebeu pela direita e cruzou de trivela na cabeça de Iury Castilho, que testou firme para o fundo das redes.

Já aos 27 da etapa complementar, Matheus Frizzo cobrou falta em direção à pequena área. Waguinho subiu e cabeceou para o gol, empatando a partida.

O gol da virada veio aos 35 minutos. Pablo Dyego arriscou de fora da área e mandou na bochecha da rede.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.