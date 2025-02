Mercado: reviravolta no Flamengo, desejo de Casemiro e insistência santista

A janela de transferências nacional está perto do fim, e os times agem no mercado da bola para completar seus elencos. A segunda-feira (17) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Lorran não vai mais para o CSKA; negociação envolvendo flamenguista melou Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Reviravolta no Fla. A situação entre Flamengo e Lorran, que parecia resolvida, desandou. A negociação do jovem com o CSKA acabou frustrada com ele já no aeroporto pronto para se apresentar ao clube russo. Entre divergências e documentos não enviados, o garoto retorna ao Ninho do Urubu. Os clubes acertaram tudo para a venda do atleta, mas deu errado. Um dos entraves do negócio eram as garantias financeiras. Na sexta-feira, porém, esse problema foi resolvido e o contrato enviado para a Rússia. A forma de pagamento, que também demorou um pouco mais para ser acordada, ficou em metade do valor à vista e o restante ainda em 2025. O CSKA, porém, não enviou o contrato assinado.

Dourado procurado. Prestes a perder Otávio, negociado com o Fluminense, Atlético-MG avalia a chegada de um novo volante e sondou a situação de Rodrigo Dourado, ex-Internacional e atualmente no Atlético San Luis, do México. O Galo consultou valores e condições de negócio, mas ainda não há nenhuma proposta oficial. O jogador é um dos nomes no radar da diretoria mineira para a posição.

Casemiro em ação com a camisa do Manchester United; volante quer ficar no clube Imagem: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Desejo de Casemiro. O volante Casemiro deseja conquistar mais minutos em campo. Apesar da titularidade no último jogo do clube, o brasileiro tem ocupado o banco de reservas. O desejo, no entanto, é de seguir na Inglaterra, conforme ele falou ao As. "Claro que eu gostaria de jogar mais. Não conheço nenhum jogador que não queira jogar e ajudar. Além disso, quero ajudar o clube neste momento. Eu encaro as coisas com respeito a meus companheiros e à comissão técnica. E, sobretudo, respeito o United, um clube a quem sou muito agradecido. Tenho um ano e meio mais de contrato e gostaria de cumpri-lo aqui em Manchester. Estou confortável aqui e minha família também."

De saída de Londres? O Arsenal planeja a contratação de Diogo Jota, do Liverpool, para reforçar o setor de ataque para a próxima temporada. O atacante de 28 anos está na lista de desejos de Mikel Arteta. O técnico dos Gunners busca mais versatilidade ao ataque, e Diogo Jota pode atuar tanto como 9 como pelas pontas.

Thiago Maia é alvo antigo do Santos, mas negociação é vista como complexa Imagem: Gil Gomes/AGIF

Santos insiste. O Santos ainda não desistiu da contratação do volante Thiago Maia. O Peixe segue em tratativas com o Internacional, mas no momento está pessimista e vê o acordo como complexo. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, disse que o atleta deseja retornar à equipe que o revelou, mas ponderou que o negócio é difícil por envolver duas equipes: Inter e Flamengo. O time gaúcho ainda não quitou a dívida com o Rubro-Negro pela compra em definitivo do jogador.

Do Brasil para a Rússia. Alerrandro, artilheiro do Brasileirão de 2024 quando estava emprestado pelo Vitória, pagou a sua própria multa para sair do Red Bull Bragantino para poder acertar com o CSKA, da Rússia. Segundo informação de Danilo Lavieri, nenhum time que está debaixo do guarda-chuva da empresa europeia está autorizado a fazer negócio com equipes russas pelos conflitos socioeconômicos e guerra.