Leonardo Jardim analisa empate com o América-MG e acredita em evolução do Cruzeiro: "É um processo"

O Cruzeiro empatou com o América-MG em 1 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Novo treinador do Cabuloso, Leonardo Jardim elogiou a postura da equipe, mas lamentou o resultado.

"Em relação ao jogo, existe duas vertentes. A vertente do resultado, claro que estamos insatisfeitos porque queríamos ganhar o jogo, a torcida nos apoiou do início ao fim. Em termos do processo, daquilo que fizemos, acho que a equipe teve uma postura séria, tentou desenvolver alguns princípios, como a pressão coletiva, da saída de bola sempre com apoio", disse o português, em coletiva após o jogo.

Anunciado a pouco menos de duas semanas, Leonardo Jardim fez apenas seu segundo jogo como técnico do Cruzeiro. O treinador acredita na evolução do Cruzeiro nos próximos meses e falou sobre o estilo de jogo que mira implementar futuramente.

"Eu acredito que em um ou dois meses a equipe será mais competente e terá muito mais qualidade em vários aspectos, como na finalização, na capacidade de decisão, aquele último passe. Em termos de saída de bola também, ainda cometemos alguns erros, porque, para sair bem, nós temos que nos posicionar e, muitas vezes, não ocupávamos o espaço. Mas isso é um processo, não é fácil nós estalarmos os dedos e amanhã aparecer os resultados", pontuou.

"Em relação ao meu estilo de jogo, procuro me adaptar ao elenco do Cruzeiro. Eu não posso implementar um estilo de jogo recebendo um elenco de 26 jogadores e, de repente, serem do meu perfil de jogadores. Essa era uma situação que, quando assinei pelo Cruzeiro, já sabia, que tínhamos um elenco. E a gente vai tentar fazer com que esse elenco tenha características diferentes, algumas que eu quero implementar, e que joga de uma forma diferente", afirmou.

Agora, o Cruzeiro precisa vencer o América-MG no jogo de volta para se classificar à final do Mineiro. Em caso de novo empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O horário da partida ainda não foi divulgado pela FMF (Federação Mineira de Futebol).