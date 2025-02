Juca: Com gol de pênalti e bons passes, Neymar teve atuação animadora

Neymar teve uma atuação animadora na vitória do Santos sobre o Água Santa no Paulistão, avaliou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Eu nem me deslumbrei com a atuação do Neymar, nem quero ser tão rigoroso a ponto de não reconhecer que foi a melhor partida dele [desde a reestreia no Santos].

É natural que o torcedor do Santos fique entusiasmado com o drible e com o pênalti que ele sofreu e com a cobrança do pênalti. Quando ele chutou a bola, o goleiro estava no chão, bateu o pênalti magistralmente. Deu bons passes, o jogo clareia quando chega no pé dele, principalmente neste jogo que o colocaram mais perto da área, que é onde ele tem que jogar.

Juca Kfouri

O colunista ressaltou que Neymar é mais perigoso quando joga perto da área.

No pênalti sofrido e convertido em seu primeiro gol na volta ao Santos, Neymar arrancou próximo da meia-lua, tabelou e foi derrubado na entrada da área.

Ele não pode mais ser o jogador que pega a bola no meio de campo, até porque toma pancada e não consegue escapar, mas foi uma atuação animadora. E ele está progredindo.

Eu entendo o entusiasmo, o comportamento do torcedor é natural que seja assim, o nosso tem que ser diferente.

O Neymar de volta, de fato, o Neymar ainda precisa provar que ele tem condição de voltar a ser o jogador que já foi.

Juca Kfouri

