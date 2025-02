Jogos da La Liga hoje, 17/02/2025: veja horário e onde assistir

Nesta segunda-feira (17), uma partida encerra a 24ª rodada da La Liga. Às 17h (horário de Brasília), o Barcelona busca retomar a liderança do campeonato em duelo contra o Rayo Vallecano, no estádio Olímpico Lluís Companys.

Ambos os times chegam para o jogo com três vitórias seguidas (o melhor retrospecto da competição no momento). O Barcelona soube aproveitar os tropeços dos dois times de Madrid, e agora tem chances voltar ao primeiro lugar.

Já o Ray Vallecano está na 6ª posição mas tenta se aproximar do G-5. Sendo assim, confira a seguir onde assistir a partida dessa segunda-feira.

Jogos da La Liga hoje, 17/02/2025

17h - Barcelona x Rayo Vallecano | ESPN e Disney+

Artilharia do campeonato

A La Liga tem Robert Lewandowski como o principal artilheiro, com 19 gols. O polonês é seguido por Kylian Mbappé, que balançou as redes 17 vezes. O atacante Budimir, do Osasuna, completa o top-3, com 13 gols.

Tabela de classificação de La Liga