João Fonseca 'ignora' ranking e mira aperfeiçoamento em todos os pisos

Do UOL, no Rio de Janeiro

No final de janeiro João Fonseca atingiu um feito histórico: tornou-se o brasileiro mais jovem da história a figurar no top 100 do ranking da ATP. Agora em fevereiro, João é o tenista brasileiro mais jovem a conquistar um título de ATP. No domingo (16), ele venceu o argentino Francisco Cerundolo por 2 a 0 (6/4 e 7/6).

O recorde encheu seu staff de orgulho, mas somar pontos a qualquer custo na corrida entre os tenistas não é o foco principal planejado para o carioca no momento.

Fonseca tem preferência pelo saibro e é neste tipo de piso que suas virtudes são potencializadas, o que o coloca em uma situação mais confortável e, consequentemente, com mais chances de vitórias. Porém, seus mentores ignoraram as sugestões dos fãs para que ele seguisse somente em competições na quadra alaranjada e traçaram o calendário do jovem com torneios na dura e na grama para que ele se aperfeiçoe em todos os ambientes.

O projeto de médio a longo prazo é ambicioso e mira o topo, sempre norteado por uma filosofia da academia onde João Fonseca iniciou e que hoje se tornou uma referência para tenistas jovens: a "Yes Tennis".

Basicamente, o que a gente aplica no João é a filosofia da nossa academia que é: 'se você tem um nível, os pontos aparecem como consequência'. A gente nunca fez um calendário pensando em ganhar mais ou menos pontos. Sempre buscamos o que precisamos. O que a gente pode, tentamos equilibrar, pois é claro que ganhar é sempre muito importante. Então, jogamos ele dentro dos ambientes que a gente acha que pode ser um aprendizado para ele no futuro. Projetamos o João como um grande jogador, como campeão de Grand Slam. Então, o que pensamos é: temos que provar todos os pisos todos os anos. A gente não pensou se íamos nos meter num ambiente muito diferente, muito difícil. Sim, sabemos, mas é um risco calculado que lá na frente vai fazer diferença

Guilherme Teixeira, técnico de João Fonseca, ao UOL

Calendário de João Fonseca em 2025 até aqui

Challenger de Camberra, na Austrália - Tipo de piso: quadra dura

Australian Open, na Austrália - Tipo de piso: quadra dura

ATP de Buenos Aires, na Argentina - Tipo de piso: saibro

Próximos torneios já agendados

Rio Open, no Brasil (15 a 23 de fevereiro) - Tipo de piso: saibro

Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos (5 a 16 de março) - Tipo de piso: quadra dura.

Masters 1000 de Miami, no Estados Unidos (19 a 30 de março) - Tipo de piso: quadra dura.