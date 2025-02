Inspirado no frevo, Santa Cruz lança segundo uniforme; veja detalhes

Com uma homenagem especial ao frevo, um dos maiores símbolos da cultura pernambucana, o Santa Cruz apresentou nesta segunda-feira seu novo segundo uniforme para a temporada. O modelo, produzido pela fornecedora Volt, celebra a tradição do estado e a identidade do clube.

No design, a camisa preserva as tradicionais faixas horizontais vermelha e preta, que ganham a inserção de imagens de sombrinhas de frevo, reforçando o tema da homenagem. O cobre-gola estilizado faz referência ao ritmo musical e, nas costas, há a inscrição "Tu És o Super Campeão", trecho do hino do clube.

O frevo ecoa no ritmo dos passistas, o Santa joga na força da nação Coral. ??Nosso manto é celebração, é história, é resistência. #FrevoCoral #SantaCruzFC #SomosVolt pic.twitter.com/w9zrL3e5XA ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 15, 2025

"A história do Santa Cruz se confunde com o frevo no tempo e nos valores do clube. Grandes compositores, músicos e intérpretes do gênero mais pernambucano vestiram e vestem o manto coral. Entre os gênios tricolores do frevo, destacamos Capiba como elo do time do povo e nossa música. Evoé!", disse Ivan Júnior, diretor de comunicação do clube.

Com 19 pontos em oito rodadas, o Santa Cruz lidera o Campeonato Pernambucano e depende de um empate para avançar diretamente às semifinais. Após passar em branco no ano passado, o clube, nesta temporada, voltará a disputar um torneio nacional, a Série D do Campeonato Brasileiro.