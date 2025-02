Lateral campeão sub-20 volta a provocar argentinos e sobra até para jornal

O lateral Igor Serrote não deixou barato na comemoração e alfinetou argentinos novamente após o Brasil se sagrar campeão sul-americano sub-20.

O que aconteceu

O jogador, que pertence ao Grêmio, começou as provocações ainda no gramado: "Que pasó" ("O que aconteceu?", em tradução livre). Ele abriu uma live durante a cerimônia de premiação e filmou os jogadores adversários enquanto ele e companheiros comemoravam com a medalha de campeão.

Igor Serrote Serrote cutucou até o jornal argentino Olé, rebatendo uma publicação sobre seu gesto polêmico durante o clássico. Ele publicou um story com o print de sua provocação no jogo —mostrando as estrelas do escudo do Brasil e fazendo '5' com a mão—, repetiu o "Que pasó" citando o Olé e vibrou: "Somos campeões".

IGOR SERROTE VENDO OS ARGENTINOS TRISTES E METEU UM



"QUE PASO? QUE PASA?"



kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



pic.twitter.com/Z6Av2zi0MW -- DataFut (@DataFutebol) February 17, 2025

O lateral virou "queridinho" dos brasileiros e irritou argentinos nos últimos dias. Compatriotas repercutiram as provocações de Serrote e o apoiaram nas redes sociais, enquanto torcedores da Argentina o atacaram pela postura.

Che... alguien que le avise a este muñequito que en la primera fecha se comió 6 pic.twitter.com/XQ5d0UZqmM -- Diario Olé (@DiarioOle) February 14, 2025

Entenda a polêmica

Igor Serrote mostrou as cinco estrelas da seleção brasileira a torcedores argentinos e fez o '5' com as mãos no compromisso pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Ele fez o gesto na saída do gramado do estádio na Venezuela durante o empate por 1 a 1, na última quinta-feira (13).

O lateral do Grêmio cometeu faltas duras durante o jogo. Em uma delas, acertou Alex Woiski em cheio e originou pedidos de cartão vermelho por parte dos argentinos — ele foi apenas amarelado.

O Olé devolveu a provocação após a partida, lembrando do atropelo argentino na estreia. "Ei... alguém diga a esse menininho que no primeiro encontro ele levou de 6", escreveu o jornal argentino.

A goleada da Argentina foi pela primeira fase, o Brasil se redimiu no torneio e veio a ser campeão. A seleção brasileira chegou para a última rodada do hexagonal final precisando vencer seu jogo e secar a rival. Os brasileiros fizeram o dever de casa e comemoraram o título com o tropeço dos argentinos para o Paraguai.