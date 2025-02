Hernan: Gramado não foi principal motivo para Zubeldía poupar Oscar e Lucas

Luis Zubeldía poupou Lucas e Oscar no Choque-Rei para preservar fisicamente a dupla, não por causa do gramado sintético do Allianz Parque, explicou o colunista André Hernan no De Primeira.

Hoje eu fui gravar com o Rafael o Zona Mista, que vai ao ar na semana que vem, estive no CT [do São Paulo] e tive a oportunidade de encontrar com o Oscar, com o Cedric e com o Lucas. Os três estavam trabalhando na academia, fazendo um recondicionamento.

O Zubeldía poupou o Oscar e o Lucas foi para preservar, e não pelo gramado sintético em si, porque, por exemplo, o Oscar não estava 100% -- nos jogos em Brasília, o Oscar deu uma apertada na questão física e precisava desse descanso.

André Hernan

Segundo o colunista, Zubeldía planejou começar com Oscar e Lucas no banco e colocá-los no decorrer do clássico contra o Palmeiras.

A ideia era "não estourar" os dois principais craques do Tricolor, que se classificou ao mata-mata do Paulistão com o ponto conquistado no Allianz.

Pela escolha do time e da maneira que o São Paulo entrou, o Zubeldía preferiu preservar os jogadores e arriscou. O Lucas foi uma estratégia mesmo pra você ter no segundo tempo e também pra você não colocar o jogador em mais uma partida.

O São Paulo estava classificado, já estava tranquilo e a aposta era muito mais em se defender e garantir o resultado do que propriamente se atirar a ganhar. Então, foi para preservar, não necessariamente por causa do gramado sintético, mas sim para que os jogadores não estourassem.

André Hernan

