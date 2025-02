Há cinco jogos sem perder no Paulistão, Portuguesa iguala marca de 2010

O empate por 2 a 2 contra o Corinthians, registrado no último sábado, marcou o quinto jogo consecutivo da Portuguesa sem derrota no Campeonato Paulista. O time rubro-verde, assim, igualou série alcançada pela última vez em 2010.

"Estamos vivendo um bom momento no campeonato, mas precisamos manter o foco e seguir pensando jogo a jogo. Temos dois jogos importantes pela frente", disse o atacante Jajá, com três gols e uma assistência em sete partidas no Paulistão.

Há 15 anos, a primeira fase do torneio estadual tinha um total de 19 partidas, diferentemente das 12 atuais. No Paulistão 2025, a série da Portuguesa é superada apenas pelo Corinthians, invicto há sete confrontos.

A Portuguesa ocupa a quarta colocação do Grupo B, com os mesmos 11 pontos de Red Bull Bragantino e Guarani, mas atrás nos critérios de desempate. O time rubro-verde, portanto, ainda sonha com a classificação às quartas de final.

A Portuguesa recebe o São Bernardo nesta quinta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio do Pacaembu, a partir das 21h35 (de Brasília).