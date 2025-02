Goleiro Léo Linck e zagueiro David Ricardo são apresentados pelo Botafogo

Nesta segunda-feira, o goleiro Léo Linck e o zagueiro David Ricardo, ambos com contrato válido até 2028, concederam uma coletiva de apresentação no Botafogo.

O arqueiro, revelado pelo Athletico-PR em 2021, expressou o sentimento em vestir a camisa de um clube que já passaram grandes goleiros.

"O Botafogo ele tem tido uma história muito bonita com goleiros, até antes do John e do Gatito. Eu me sinto muito honrado, acho que substituir o Gatito é difícil, é um ídolo, é um cara que tem uma história linda no Botafogo, mas como já falei, eu venho com muita vontade para retribuir todas as expectativas que o clube e torcida têm em cima de mim. O John, eu vendo como goleiro, foi o melhor do Brasil em 2024, então é uma honra poder disputar tanto com ele quanto com Raul, mostrar o meu trabalho, meu valor", disse Léo Linck.

Ele ainda comentou de sua chegada antes mesmo de um novo treinador.

"Acho que a gente se prepara da mesma forma, nós tínhamos o Leiria e agora temos o Caçapa, são grandes profissionais. A mentalidade sempre é poder ajudar o clube, se preparar ao máximo, estar bem fisicamente e mentalmente para poder ajudar o coletivo dentro de campo", concluiu.

O defensor David Ricardo, por sua vez, estava no radar do clube carioca desde a temporada passada, enquanto defendia o Ceará.

"Acredito que foi desde a primeira chamada do Botafogo que eu pensei que iria dar certo, mas infelizmente não deu e fiquei com aquilo na minha mente, por mais que eu estivesse em um grande clube também que era o Ceará, nós estávamos disputando a Série B. Então fiquei com aquilo na mente, de que eu iria continuar trabalhando forte, continuar aproveitando as oportunidades para que o Botafogo não esquecesse de mim. Eu sabia que logo logo o clube entraria em contato comigo novamente. Graças a Deus fiz um grande ano pelo Ceará, conquistamos o Cearense e o acesso, e graças a Deus o Botafogo veio atrás novamente", falou.

Sobre a titularidade, David apontou que será uma briga sadia.

"É uma briga bem sadia, são quatro grandes jogadores. Ainda tem o Serafim, que é um grande jogador da base. O Barboza, por ser canhoto, eu já acompanhava bastante, espero aprender agora com ele, é um grande jogador, na minha opinião é o melhor da posição no futebol sul-americano, então espero agregar, acredito que quem estiver jogando vai estar dando o seu melhor para ajudar o Botafogo. Como eu falei no início, são quatro grandes zagueiros, acredito que será uma briga sadia e legal, mas sempre em prol do Botafogo. Espero que quando eu tiver a oportunidade, eu aproveite bem, mas quando não tiver ainda, estarei feliz pelo companheiro que estiver desempenhando seu papel dentro de campo", finalizou.