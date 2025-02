Francis Ngannou indica retorno ao boxe e mira duelo contra o ex-campeão Deontay Wilder

Depois de dar uma breve pausa na trajetória dentro do MMA a fim de realizar o sonho de se aventurar no boxe, Francis Ngannou voltou à modalidade de origem em grande estilo, derrotando Renan 'Problema' em uma superluta promovida pela PFL em outubro passado. Apesar do retorno triunfal às artes marciais mistas, o ex-campeão do UFC parece não ter desistido da ideia de competir em cima dos ringues. E prova disso é que o peso-pesado camaronês faz planos para voltar à nobre arte contra um adversário de grande calibre: Deontay Wilder.

Em recente entrevista ao site 'Sportsbook Review', Ngannou destacou a magnitude de um eventual encontro com Wilder nos ringues, já que o duelo reuniria dois atletas conhecidos pelo visceral poder de nocaute nas mãos. Ex-campeão do Conselho Mundial de Boxe (WBC) entre os pesos-pesados, Deontay possui um currículo no boxe profissional de 43 vitórias, quatro derrotas e um empate. Aos 39 anos, o americano já havia sinalizado interesse em duelar contra Francis em 2023 - posição que pode facilitar eventuais negociações.

"Vou fazer boxe na próxima (luta). Eu quero isso, ainda não terminei (minha história) no boxe. Não é que o MMA seja fácil - é o esporte que entendo melhor e tenho mais experiência, mas eu digo que (na próxima rodada) vou para o boxe. (Tenho interesse no Wilder) porque existe 80% de chance de alguém dormir (nocauteado). Será um ou outro. Deontay Wilder é conhecido como o cara que nocauteia todo mundo, ou ao menos sempre tenta nocautear. E eu vou contra esse cara, sabendo que eu também posso nocautear alguém. Lá no fundo, existe um pouco de ego envolvido, tipo: 'Eu sei que bato mais pesado'", projetou Ngannou.

Trajetória de Ngannou no boxe

Após romper com o UFC mesmo na condição de campeão dos pesos-pesados da liga presidida por Dana White, Francis, agente livre no mercado, seguiu o rumo de seus sonhos e disputou duas lutas no boxe profissional. Na primeira experiência, 'The Predator' chocou o mundo em outubro de 2023 ao duelar de igual para igual contra Tommy Fury, com direito a knockdown aplicado no rival britânico. Mesmo derrotado na decisão dividida dos jurados, Ngannou saiu do duelo em alta, já que era apontado como grande zebra.

No segundo teste na nobre arte, em março de 2024, o desfecho não foi tão favorável para o gigante camaronês. Diante de Anthony Joshua, a diferença de experiência e adaptação aos ringues se mostrou notória desde as primeiras interações. Depois de sofrer dois 'knockdowns', Ngannou acabou brutalmente nocauteado no segundo round, em uma cena que rodou o mundo. Apesar do baque, a história de Francis na modalidade parece não ter chegado ao fim.