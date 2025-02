FPF altera horário de jogo entre São Paulo e Ponte Preta pelo Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou, nesta segunda-feira (17), o horário do duelo entre São Paulo e Ponte Preta, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, na quarta-feira.

Antes, o embate estava marcado para 21h35. De acordo com a FPF, a mudança foi realizada por "ajuste de tabela". A partida marca o reencontro do Tricolor com a torcida em casa após dois compromissos em Brasília e outro como visitante, no Allianz Parque.

O São Paulo entra em campo já classificado. A equipe comandada pelo técnico Luís Zubeldía garantiu a vaga nas quartas do Estadual depois de empatar por 0 a 0 com o Palmeiras, no último domingo. O Tricolor tem 16 pontos e lidera o Grupo C.

Apesar de estar garantido no mata-mata, o São Paulo tem sido cobrado pela torcida. Com o empate na última rodada, a equipe chegou ao seu quarto jogo sem vencer. Neste período, foram três empates e uma derrota. O último triunfo foi o 4 a 1 sobre o Mirassol, no dia 5 de fevereiro.

Do outro lado, a Pontes Preta ainda tenta confirmar a vaga nas quartas. A Macaca tem 19 pontos e está na segunda posição do Grupo D. O Palmeiras está logo atrás, com 17. Na última rodada, a Ponte empatou sem gols com o Botafogo-SP, em Campinas.