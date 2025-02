Flick condena atitude de Bellingham e quer Barcelona adotando a 'lei do silêncio' com o juiz

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, pediu mais cuidado a seus comandados no que diz respeito à disciplina dos jogadores em campo e quer que seus atletas evitem discutir ou adotar um comportamento impróprio com o árbitro. O tom do treinador foi motivado pela expulsão de Bellingham, do rival Real Madrid, no empate diante do Osasuna, no último sábado. O alemão considerou o ato do jogador inglês como desrespeitoso.

O camisa 5 do clube merengue, que levou vermelho direto, disse após o jogo que houve um mal-entendido na comunicação com o juiz. No domingo, no entanto, ele se desculpou nas redes sociais "por deixar meus companheiros em uma posição tão difícil".

Flick tomou o episódio como lição lembrou o elenco da necessidade de evitar confrontos com os árbitros durante as partidas. "Eu não gosto desse tipo de comportamento e conversei com meus jogadores. Não é bom para o time quando você faz isso e recebe o cartão vermelho", afirmou o treinador.

O comandante alemão afirmou que dentro de campo tem um atleta que exerce a função de conversar com o juiz em lances mais agudos ou polêmicos e isso precisa ficar claro para os jogadores. "Temos uma pessoa em campo para discutir com o árbitro e essa pessoa é o capitão. Temos de entender isso".

Por fim, Flick fez um questionamento sobre o propósito de perder tempo em brigar com a autoridade da partida depois que o lance foi marcado. Porque você desperdiçaria sua energia discutindo com um árbitro questionando a sua decisão?"