Facundo cita pressão no Palmeiras e garante foco por vaga no mata-mata do Paulista: "Vamos fazer de tudo"

O Palmeiras não conseguiu engrenar no Campeonato Paulista e se vê em situação complicada a duas rodadas do fim da fase de grupos do Estadual. O atacante Facundo Torres, que chegou ao clube nesta temporada avaliou a pressão que o time vem sofrendo e garantiu foco por vaga no mata-mata.

"Acho que a gente está dando tudo, estamos trabalhando muito, mas os resultados não estão acontecendo. Acho que jogamos bem contra o São Paulo. Sentimos que podíamos somar mais pontos. Temos que trabalhar mais para subir (na tabela)", disse.

"Até o último momento que tivermos chances, vamos tentar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Queremos ganhar, obviamente. Estamos fazendo de tudo, mas lamentavelmente não ganhamos os pontos que nos deixariam em segundo. Vamos tentar de tudo para avançar no Paulista", seguiu.

Com o empate por 0 a 0 contra o São Paulo, no último domingo, o Palmeiras se manteve fora da zona de classificação, permanecendo em terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos. São Bernardo (22) e Ponte Preta (19) são os times que, por enquanto, estão garantindo as classificações à fase eliminatória.

O time saiu vaiado de campo por parte da torcida presente no Allianz Parque, no último domingo. Adaptando-se ao Palmeiras, Facundo Torres avaliou a pressão da torcida

"É normal. Sou mais um do time, não importa se sou novo o não, temos que lidar com essa pressão. A torcida tem todo direito de criticar, fazer o que quiserem, por isso são torcedores e respeitamos muito isso. Jogamos para nó e por eles. Vamos dar tudo por nós e por eles", declarou.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira volta a campo neste domingo para enfrentar o Botafogo, pela 11ª rodada do Paulistão. A bola rola no Allianz Parque a partir das 19h30 (de Brasília).