Empresário de Vitor Reis revela bastidores do City e conversa com Guardiola

O Palmeiras realizou a maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro nesta janela de transferências ao ceder a promessa Vitor Reis ao Manchester City. Com apenas 19 anos, o jovem foi vendido por valor recorde em sua posição. No entanto, para Claudio Fiorito, representante da P&P Sport Management no Brasil e empresário do jogador, as altas cifras envolvidas no negócio não são uma surpresa devido à qualidade que o zagueiro apresentava desde cedo. A análise foi feita em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Desde muito cedo, o Vitor apresenta uma personalidade muito acima daquilo que a gente enxergava para um atleta da idade dele e isso vem chamando atenção desde então. Clubes grandes, como o Manchester City, não acompanham o jogador nos últimos 20 jogos, acompanham desde que tinha 14 anos. O Vitor, por ser um atleta que passou por todas as competições internacionais, principalmente de Seleção Brasileira, se credenciou a chegar ao nível de uma operação como essa

Terceira maior venda da história do Palmeiras, atrás apenas de Endrick e Estêvão, Vitor Reis se tornou o zagueiro mais caro do futebol brasileiro. Anteriormente, o recorde pertencia ao São Paulo, que vendeu Lucas Beraldo para o PSG em 2023 por 20 milhões de euros.

Fiorito deu detalhes dos moldes da transferência, revelando que o Palmeiras pretendia colocar bonificações por performance na negociação, mas o City não aceitou e pagou um valor fixo de 37 milhões de euros, sem bônus. Este entrave, no entanto, nunca chegou a ameaçar a continuação da venda.

Existem alguns pormenores burocráticos até que a negociação aconteça, ainda mais por ser algo desse tamanho. Quando se fala de dois clubes gigantes, duas administrações excelentes, tudo é muito mais complexo do que parece. As coisas tiveram que ser construídas com muito cuidado para que ambos se sentissem confortáveis na negociação

Adaptação à Inglaterra

Até o momento, Vitor Reis realizou apenas uma partida com a camisa do Manchester City, quando foi titular na vitória da equipe contra o Leyton Orient, pela Copa da Inglaterra. A adaptação ao novo país, contudo, não tem sido um problema para o jovem.

Ele chegou na Inglaterra e parecia que estava em sua cidade natal, como se nada tivesse acontecido. O Vitor tem esse poder mental e a gente valoriza muito isso. Tentamos sempre mostrar pra ele que foi essa maturidade que o levou até onde está agora. Então, para ele, é tudo normal e consegue lidar de uma forma muito natural

A preparação prévia também foi importante para que a adaptação à nova realidade fosse mais rápida. O zagueiro de 19 anos já fazia aulas de inglês de olho em uma possível transferência para fora do Brasil e intensificou os estudos após a mudança para a Inglaterra.

Fator Guardiola

No Manchester City, Vitor Reis terá a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores técnicos da história do futebol. O comandante espanhol foi importante para o negócio e chegou a falar com o zagueiro antes da transferência ser finalizada.

Após a autorização do Palmeiras e com a negociação bem encaminhada, houve um contato do Vitor com o staff e com o próprio Guardiola para que ele pudesse entender a complexidade e qual era a expectativa que o clube tinha para ele

Fiorito explica que o clube inglês passa por uma renovação em seu elenco, algo que considerou importante para a escolha do destino de Vitor. O ex-palmeirense integrou o time principal desde que chegou à Inglaterra, sendo relacionado para jogos da Premier League.

Esse contato prévio com o City fez com que o Vitor entendesse que não estava sendo contratado para um projeto de médio ou longo prazo, mas algo mais imediato. O Manchester deixou claro que contava com ele para compor o time desde já

Geralmente, a janela de transferências de janeiro não é quando os clubes europeus movimentam grandes valores, mas o City desejou a vinda de Vitor Reis no meio da temporada para que o jovem já fosse tendo tal adaptação, pensando inclusive no Mundial de Clubes no meio do ano.

Seleção em breve?

O destaque faz com que Vitor Reis já seja um nome discutido para as próximas convocações da Seleção Brasileira. Convocado para a Amarelinha durante as categorias de base, o zagueiro é um dos capitães de sua geração. Para Fiorito, o jogador parece ter "nascido pronto" para tudo o que passa em sua carreira, inclusive projetando convocações em breve.

Nada disso nos surpreende, porque enxergando o Vitor de uma forma mais íntima, parece que ele nasceu pronto para viver tudo isso. É um menino que não sente a pressão de um clássico contra o Corinthians, fazendo gol e chamando a responsabilidade. [...] A nossa expectativa é de que o Vitor possa estar nas próximas convocações da Seleção

